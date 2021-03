Po porazu in hudem padcu se je na facebooku oglasil Roglič

Slovenski kolesarski zvezdnikje zadnji dan osemdnevne dirke Pariz–Nica zaradi grdega padca in nato še tehničnih težav izgubil skupno zmago. Pred današnjim dnem je imel 52 sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem, vse težave v 92,7 km dolgi zadnji etapi pa so ga okoli 25 km pred ciljem pahnile iz boja za skupno zmago.Enaintridesetletni Kisovčan je v prvem krogu od treh med Le Plan-du-Varom in Levensom grdo padel na spustu in imel vidne odrgnine na boku, po neuradnih podatkih pa tudi poškodovano ramo. Ob pomoči moštvenih kolegov se je nato le priključil glavnini, okoli 25 km pred koncem pa je po drugem padcu znova zaostal in imel še manjše tehnične težave.»Tudi današnji dan ne pomeni konca sveta. Je, kar je, in tukaj se ne da veliko dodati. Seveda smo razočarani, a kot sem rekel, se svet zaradi tega ne bo nehal vrteti,« je težave in poraz na tako rekoč že dobljeni dirki pokomentiral Roglič.»No, ni vedno lahko, je pa življenje. Strmoglavil, izpahnil mojo ramo, jo vrnil noter in si strgal zadnjico. Vrnil sem se v peloton, spet strmoglavil na drugi strani, dal vse od sebe. C'est la vie!« se je nato oglasil še sledilcem na facebooku.Skupna zmaga je tako pripadla lanskemu zmagovalcu, Nemcu(Bora-hansgrohe). Za Rogliča, ki je na dirki dobil kar tri etape, pa je bil to že tretji poraz tik pred koncem skupne zmage.