Po polčasu upanja padli usodni udarci

Tretji nastop v četrtfinalu svetovnih prvenstev, tretje razočaranje. Za slovenske košarkarje ostaja uvrstitev v elitno četverico zemeljske oble neuresničena želja, tokrat jim je v zelo majhno uteho, da za razliko od četrtfinala leta 2010 proti Turčiji (68:95) in štiri leta pozneje proti ZDA (76:119) niso zapustili igrišča potolčeni do tal. Po porazu s Kanado z 89:100 se bodo že danes ob 14.30 pomerili z Litvo za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

Slovensko moštvo se je dobro odzvalo po polomu z Nemčijo, blagodejno je nanj vplivalo tudi okrevanje Jake Blažiča, čeprav je njegova epizoda trajala manj kot sedem minut. Proti čvrsti kanadski zasedbi, ki je v uvodnih petih nastopih prejela v povprečju le 73,4 točke, je do polčasa dosegla 50 točk po zaslugi 10 trojk s 17 poskusi ter 17 točk Luke Dončića, 11 Klemna Prepeliča in 8 Alekseja Nikolića. Do glavnega premora sta se reprezentanci 18-krat izmenjali v vodstvu, a nikoli za več kot štiri točke, že takrat pa je bilo jasno, da izbranci Aleksandra Sekulića ne bodo mogli izpolniti obljube, da se ne bodo več ukvarjali s sodniki. Nedorasla trojica iz Portorika, Italije in Latvije, ki je tako kot drugi možje s piščalkami na tem SP krepko pod ravnijo igralcev, jih je namreč spravljala v obup, jim načenjala zbranost in že kar vlekla za jezike.

V drugem polčasu zaton

Odločilni trenutki tekme so se začeli pri vodstvu z 52:50, ki je bilo za Slovenijo tudi zadnje. Sledil je kanadski niz 27:9, po katerem so bile možnosti za zasuk zelo pičle. Po znižanju na 71:80 je sicer moral v slačilnico izključeni Dillon Brooks, a takoj za njim v 34. minuti še Dončić (26 točk, za dve 4:14, za tri 4:6, prosti meti 6:7, 4 skoki in 5 asistenc) z dvema tehničnima napakama, ki mu vendarle omogočata nastop proti Litvi. Odlični organizator in strelec Shai Gilgeous-Alexander, krilo RJ Barret in drugi člani kanadske zasedbe s sedmimi aduti iz lige NBA so znova pobegnili na 94:77 in prevladovali pri večini prvin. Pri metih iz igre z 51:44 odstotkov, skok so dobili z 38:30, zbrali dve asistenci več (16:14) ter v seštevku vodili 30 minut in 24 sekund, Slovenija le 6:26.

»Od sebe smo dali 120 odstotkov. Na koncu je odločila individualna kakovost Kanadčanov, sodniki pa so dovolili grobo igro, na katero se nismo povsem prilagodili. Čestitati moramo tekmecem in pogledati naprej,« je po porazu poudaril Klemen Prepelič, ki se je odlikoval z 22 točkami (za tri 4:10), 5 skoki in 3 asistencami. Drugi slovenski strelci: Dragić 10, Nikolić in Tobey po 8, Hrovat 7, Blažič in Čebašek po 3, Dimec 2; Kanada: Gilgeous-Alexander 31, Barrett 24, Brooks in Alexander-Walker po 14 ...

V drugem dvoboju dneva je Nemčija ostala edina neporažena na SP in si skupaj s Srbijo zagotovila vozovnico za olimpijske igre 2024 v Parizu. Latvijo je ugnala z 81:79: Para polfinala, petek: Kanada – Srbija (10.45), ZDA – Nemčija (14.40).