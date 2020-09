Po podvigu sladki spanec Kaje Juvan

V hipu je zaspala

Jutri tudi Polona in Aljaž

Ob udarni slovenski junakinji prvega dne v Parizu bosta jutri na turnirju nadaljevala tudi Polona Hercog in Aljaž Bedene. Štajerka je ugnala Diano Perry (Fra), zdaj se bo pomerila s Kanadčanko Leylo Annie Fernandez. Naš edini igralec v moški posamični konkurenci je bil boljši od Francoza Arthurja Rinderknecha, zdaj se bo pomeril z Nikolo Milojevićem, ki je presenetljivo ugnal srbskega rojaka Filipa Krajinovića.

Ni veliko manjkalo, pa bi se slovenska teniška zasedba odrezala s popolnim nastopom za uvod v odprto prvenstvo Francije.so malenkosti ločile od podviga proti ugledni tekmic, vlogi favoritov sta v svojih predstavah potrdilain, najbolj pa je stroko in privržence v domovini navdušila najstnicaz uspehom proti vodilni nemški igralki zadnjega desetletjaLjubljančanka se je zelo zbrano odločno lotila dvoboja s trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam. »Zelo pomemben je bil pristop, zavedal sem se, da bi ob zbrani in tudi napadalni igri Kaja ohranjala možnosti za uspeh. Nemkino igro sem si ogledal na prejšnjem turnirju v Rimu in opazil, da ima zdaj težave na peščeni podlagi. Seveda pa je treba ostati zbran proti tekmici, ki je v tenisu že veliko dosegla,« je po najodmevnejši zmagi svoje igralke doslej poudaril trenerIn Kaja? Po prespani noči ni skrivala zadovoljstva ob uvodnem uspehu v slovitem teniškem centru, kot vedno pa poskuša ostati na trdnih tleh in se zbrano lotiti naslednje naloge. Jutri se bo pomerila z mlado francosko igralko357. na lestvici WTA (Juvanova je 103.), in upa, da ne bo premikanja urnika kot pred njenim prvim dvobojem.»Čakanje je bilo res nenavadno, česa takšnega v tenisu še nisem doživela. Navzoči smo se že kar zabavali,« se je nasmehnila 19-letnica, ki pa ji omenjeno čakanje ni preprečilo načrta o zbrani igri. Le za hip se je zdelo, da v drugem nizu, ko ni izkoristila prve lepe priložnosti za zmago, ni ohranila tiste psihične trdnosti, toda hitro je bila spet v želenem scenariju in se nato veselila uspeha: »Drži, zgodi se tudi trenutek, ko popustiš, vseeno pa sem lahko zadovoljna s to prvo predstavo. Angelique mi je zaželela veliko sreče v prihodnjih dneh, sama pa sem ji čestitala za vse, kar je dosegla v tenisu. Zelo jo spoštujem.« Ni bilo strahu, da v vsem adrenalinu zanimivega dvoboja in dejansko prve odmevne zmage na enem od štirih največjih turnirjev pozneje ne bi mogla zaspati: »Po koncu dvoboja sem imela še precej obveznosti, zato sem po vrnitvi v hotelsko sobo od utrujenosti v hipu zaspala.«Nemška športna javnost pa kar ni mogla verjeti, kako nemočna je bila proti mladi Slovenki njihova ljubljenka. »Izgubila je proti teniškemu piščancu,« so zapisali pri tabloidu Bild, ob koncu prenosa na Eurosportu za nemški govorni prostor pa niso pozabili povedati, da mlada igralka očitno nadaljuje slovenske dneve v Parizu, potem ko sta tu pred kratkim zablestela... Siniša Uroševič