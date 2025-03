Po Niki Prevc na zmagovalnem odru pristala še dva Slovenca!

Nemec Andreas Wellinger je z 228 in 229,5 metra ter 436,1 točke zmagal na tekmi za svetovni pokal na letalnici v Vikersundu. Drugi je bil Timi Zajc (234 in 208 m, 427,8), tretji Anže Lanišek (208 in 225 m, 422,7), peti pa s padcem v finalu Domen Prevc (219,5 in 239 m, 398,6). Na 16. mestu je končal Žak Mogel (193,5 in 193 m, 340,6), na 26. pa peti Slovenec Lovro Kos (174 in 197,5 m, 297,6).

Po prvi seriji le 2,3 točke zaostanka

Zajc je imel na drugem mestu po prvi seriji le 2,3 točke zaostanka za vodilnim Wellingerjem, tretji je bil Japonec Ryoyu Kobayashi z 8,3 točke zaostanka za Nemcem. Sledila pa sta še dva Slovenca, Prevc je bil po dokaj slabih razmerah, ko ga je precej premetavalo po zraku, četrti, a z dosegljivimi enajstimi točkami za prvim mestom. Peti je bil Lanišek, ki je zaostajal za 17,8 točke.

Lanišek je v finalu poletel 225 m in pred tedaj vodilnim Avstrijcem Stefanom Kraftom povedel za več kot 30 točk. Prevc je nato kar nekaj časa čakal, da je dobil zeleno luč za start. Veliko mirnejši je bil v zraku kot prvič, pristal pa je pri 239 metrih za največjo daljavo doslej v tokratnem zaključku tedna v Vikersundu. Pri prehodu v telemark pa je izgubil nadzor nad levo smučko in je padel. Takoj je vstal, bil celo nasmejan, ko je prišel v prostor za tekmovalce ob doskočišču. Tedaj je bil drugi, a je izgubil mesto na zmagovalnem odru.

Na njem pa je ostal Lanišek, Kobayashi je imel namreč le 216 m dolg skok v veliko boljših razmerah, kot jih je imel nato Zajc. Temu je že 208 m zadostovalo, da je prevzel vodstvo pred Laniškom. Wellinger je nato še drugič izvrstno opravil svoje delo, prišel do svoje devete zmage v pokalu in prve na velikankah.

Na 19. mestu je bil po prvi seriji Mogel, na 30. pa se je kot zadnji v finale uvrstil tudi Kos. Slednji je v drugem skoku presegel svojo prvo daljavo za več kot dvajset metrov in napredoval na razpredelnici.

Druga serija dalj časa prekinjena

Druga serija je bila prvič zaradi premočnega vetra dalj časa prekinjena po devetih skakalcih. Mogel je bil pol metra krajši kot v prvi seriji, vendar je dosegel svoj najboljši izid sezone v pokalu in obenem tudi napredoval.

Sledile so nove krajše, pa tudi nekaj daljše prekinitve. A so za razliko od dopoldanske tekme skakalk, ki so jo morali prestaviti na sredino popoldneva, izpeljali obe tekmovalni seriji skakalcev.

V boju za zmago na tekmi, v kateri so sodelovali trije Slovenci, se je v ozadju odvijal obračun za prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po prejšnji tekmi v Oslu je imel Avstrijec Daniel Tschofenig 1635 točk, drugouvrščeni rojak Jan Hörl pa 1503. Hörl je bil tokrat osmi in je znova odščipnil nekaj prednosti Tschofenigu, ki je bil 14.

Po treh tekmah v poletih v tej zimi je skupno na čelu Zajc z 205 točkami, le za tri zaostaja Prevc, tretji je Norvežan Johann Andre Forfang s 140 točkami. Na skandinavski turneji je v vodstvu Wellinger pred Kobayashijem, do petega mesta sledijo Prevc, Lanišek in Zajc.

V nedeljo bosta še drugi posamični tekmi na letalnici v Vikersundu za skakalce in skakalke za zaključek skandinavske turneje.