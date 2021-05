Po grozljivem padcu se je spomnil dekletove številke

, ki je, je iz bolnišnice sporočil, da je v redu. »Moje kolo je pobralo največji del udarca, tako da sem sam imel res veliko srečo,« je prek twitterja sporočil Mohorič. »Nobenih zlomljenih kosti, manjši pretres možganov in brez glavobola. Sem pod stalnim zdravstvenim nadzorom.«Mohorič je v levem zavoju zadel ob rob ceste. Sunkovito ga je vrglo naprej na glavo, medtem ko je njegovo kolo razklalo na pol. Bil je vidno pretresen, a se je dvignil na noge, in čakal na pomoč, sedeč na ograji ob cesti, kot da se nič ni zgodilo. Nato pa so ga reševalci vseeno imobilizirali, ga na nosilih naložili v reševalno vozilo in ga prepeljali v bolnišnico v Avezzanu, kjer je ostal na opazovanju.Iz bolnišnice je klubski zdravnik za spletna omrežja moštva sporočil, da ima Mohorič pretres možganov in da bo noč ob radioloških testih preživel v bolnišnici. »Po nesreči se je pogovarjal s športnim direktorjem in je prosil, naj pokličejo njegovo dekle, spomnil se je njene telefonske številke, zaradi česar sem nekoliko pomirjen,« je za italijansko televizijo Rai dejal moštveni zdravnik, poroča cyclingnews.com.Mohorič je član ekipe Bahrain Victorious, za katero na letošnjem Giru nastopa tudi. Letos se je izkazal predvsem v šesti etapi, ko jepopeljal do etapne zmage.