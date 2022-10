Po diplomi izvedela še eno veselo novico

V zadnjem času je imela Ema Kozin spet več razlogov za veselje. Najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka je namreč konec prejšnjega meseca na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani uspešno zagovarjala diplomsko delo iz finančne matematike, pred dnevi pa je izvedela, da se bo kmalu spet dokazovala v Veliki Britaniji, ki že lep čas velja za meko ženskega boksa.

Eminemu dolgoletnemu trenerju Rudolfu Pavlinu, ki se vse bolj dokazuje tudi kot menedžer, je uspel nov veliki met. V preteklih mesecih je namreč navezal stike in nedavno sklenil sodelovanje z Dennisom Hobsonom, enim najbolj priznanih boksarskih promotorjev na Otoku. Med drugimi sta bila pod njegovim okriljem velika britanska zvezdnika Ricky Hatton in David Haye.

»Dennis je hitro prepoznal dosedanje delo in kakovost naše male ekipe ter nam ponudil dolgoročno sodelovanje,« je bil zadovoljen Pavlin, potem ko je z znanim promotorjem za svojo varovanko podpisal pogodbo za več dvobojev. Naslednjega bo imela že 19. novembra v Rotherhamu v osrčju Anglije. Hobson je za prireditev že dal izdelati plakat z naslovno fotografijo Kozinove in njeno izvrstno poklicno statistiko (22 zmag, 12 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz), ime Emine tekmice v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg) pa bodo razkrili v kratkem.

Počuti se bolj zrelo

»Ker sem imela poleti na voljo veliko časa, sem se odločila, da bom zavihala rokave in dokončala študijske obveznosti. Ko sem nato oddala diplomsko nalogo z naslovom Polinomi magičnih matrik in jo uspešno zagovarjala, mi je zelo odleglo. Tako sem se končno znebila nekega bremena, ki me je spremljalo nekje v podzavesti. Ves čas sem imela pred očmi, da moram opraviti še diplomo, zdaj je to za menoj,« je zaupala 23-letna borka iz Šmartnega ob Savi, vesela, ker bo lahko poslej z mislimi le še pri boksu.

Kot je priznala, je bilo kar naporno usklajevati vse športne obveznosti s študijskimi in obratno. Odslej se bo lahko popolnoma osredotočila na priprave in dvoboje, verjame, da je pred njo še nadvse svetla prihodnost. »Komaj čakam, da se bom 19. novembra spet povzpela v ring. To je velika priložnost zame in za vso ekipo,« je poudarila diplomirana finančna matematičarka in pristavila, da je ženski boks v Veliki Britaniji čedalje bolj priljubljen.

To je pred tednom dni potrdil tudi spektakel v razprodani londonski areni O2, v kateri je morala domača zvezdnica Savannah Marshall priznati premoč ameriški šampionki Claressi Shields, ki je februarja letos po točkah ugnala tudi Kozinovo. »To je bil res dober dvoboj, ki sem si ga ogledala dvakrat. Sprva sem bila sicer malce razočarana nad Marshallovo, vendar je treba reči, da je Claressa tako dobra, da jo je zares težko premagati,« se je slovenska »princeska« spomnila tudi svojega obračuna s štiri leta starejšo Američanko, ki je od prejšnje sobote absolutna svetovna prvakinja v srednji kategoriji.

Sama je iz dvoboja s Shieldsovo kljub porazu ogromno odnesla. »Dobila sem veliko dragocenih izkušenj in zdaj se počutim precej bolj zrelo,« je sklenila Kozinova.