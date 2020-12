Po Dankah izgubile tudi proti Francozinjam

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji tekmi 2. kroga evropskega prvenstva v Herningu izgubila proti Franciji s 17:27 (6:12). Slovenija se bo v torek, 8. decembra, ob 18.15 pomerila s Črno goro.Slovenija je doživela drugi poraz na evropskem prvenstvu na Danskem. Po petkovem porazu proti domači reprezentanci jo je danes na kolena položila še branilka naslova iz Francije. Njeno napredovanje v drugi del tekmovanja bo znano po razpletu drevišnje tekme med Dansko in Črno goro, predvsem pa po torkovi tekmi zadnjega kroga v skupini A proti Črni gori.Slovenke se v teh okoliščinah niso mogle kosati s Francozinjami, ki so si po drugi zmagi - pred tem so premagale Črnogorke s 24:23 - že zagotovile napredovanje v drugi del tekmovanja. Vseskozi so bile korak ali dva pred Slovenkami, ki jih v nobenem trenutku niso ogrozile.