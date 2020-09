Tekma po Camoranesijevo, Zahović ni niti med rezervisti

Luka Zahović niti na rezervni klopi

Prvak drugič na kolenih

Izida in pari 3. kroga 1. SNL – Maribor : Bravo 4:1 (Aljoša Matko 34., Jasmin Mešanović 37., Nemanja Mitrović 40., Jan Mlakar 81.; Mustafa Nukić 78.), Celje : Domžale 1:2 (Žan Zaletel 69.; Matej Podlogar 24., Dario Kolobarić 29.; rdeči karton: Josip Ćalušić, Celje, 73.), CB24 Tabor : Aluminij, Gorica : Koper, Olimpija : Mura. Pari 4. kroga: Bravo : Koper, Maribor : Celje (oba 19. t. m.), Domžale : CB24 Tabor, Aluminij : Olimpija, Mura : Gorica (vsi 20. t. m.).

Domžalsko odkritje: Dario Kolobarić

Olimpija in Mura ta teden v Evropi

V četrtek se bosta v evropski ritem vrnili Olimpija in Mura. V 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo bosta igrali doma, Olimpija proti Zrinjskemu, Mura proti Aarhusu. Celje bo ta teden prosto in čaka na tekmeca v 3. krogu kvalifikacij za EL. Pomerilo se bo z zmagovalcem dvoboja Ararat (Armenija) – Fola (Luksemburg). Celje bo v vlogi gosta.

Maribor 3 2 1 0 8:2 7

Mura 2 2 0 0 5:0 6

Bravo 3 2 0 1 7:6 6

Domžale 3 1 1 1 4:4 4

Tabor 2 1 0 1 1:3 3

Olimpija 1 0 1 0 1:1 1

Koper 2 0 1 1 1:2 1

Celje 3 0 1 2 1:4 1

Aluminij 2 0 1 1 0:3 1

Gorica 1 0 0 1 1:4 0

Maribor je v 3. krogu 1. SNL prepričljivo in prvič na igrišču v novi sezoni zmagal ter se zavihtel na vrh lestvice.je svoje poglavje na vijolični klopi začel uspešno. Maribor je Bravu zabil štiri gole. To šteje, tako kot še drugi domači poraz prvaka Celje, ki so ga premagale Domžale. Rezultat bo ostal, vse drugo se bo pozabilo. To nepisano nogometno pravilo velja tudi za Camoranesijevo premiero v Ljudskem vrtu na Mariborovem trenerskem stolčku. Maribor ni zasenčil Brava, Maribor ni igral tako navdihnjeno ali kakovostno, Maribor ni nizal priložnosti. Maribor je bil izjemno učinkovit in v pravem trenutku. Od 34. minute do 40. je s tremi goli razblinil vsa prizadevanja neobremenjenih Šiškarjev. Ti so bili do gola(koga drugega kot njihovega strelskega junaka iz minule sezone) igralno kar pošteno premočni. A Matkov projektil z 20 m je povsem obrnil tekmo. Drugi in tretji golinje bila posledica nezbranosti v osrčju obrambe, le četrti gol povratnika v SNLje imel nekaj več – kombinatoriko akcijeinter tehnično dovršen Mlakarjev zaključek s strelom z glavo. »Morda je bil Bravo celo boljši,« je priznal Camoranesi, ki je pošteno presenetil z izborom začetne enajsterice. In s postavitvijo 4-4-2, v kateri je vloga napadalnega dvojca pripadlain Mešanoviću.V minulih sezonah najboljši strelec Maribora in tudi dvakrat zapored 1. SNLni bil niti med rezervisti. »Tako sem se odločil. Igralce izbiram na podlagi prikazanega na treningih. Le dvajset igralcev je lahko v zapisniku,« je pojasnil pomenljivo potezo Camoranesi, ki bo, dokler v zadnjih sezonah najboljši mariborski strelec ne bo odšel v tujino ali pa ga bo prepričal, imel vse prej ko miren spanec. Kratile ga bodo podobne predstave, čeprav bodo imele kritje v zmagah, toda Maribor bi po visokih merilih moral biti tudi spektakularen. Proti Bravu so bili privlačni le goli.»Po prvem tednu ne moremo narediti vsega, kar želimo, in imeti podobe, ki jo pričakujemo. Uspelo nam je uveljaviti osnovne zadeve, se je pa izkazalo, da so temelji dobri,« je pogled v prihodnost usmeril tretji vodja moštva v letu 2020, v katerem po njegovi oceni med štiri najboljše spada tudi poraženec Bravo. Bil je nesrečen ali tudi naiven. »Izid ni realen, kljub porazu sem zelo zadovoljen z igro. Tekma se nam je podrla zaradi res nenavadnih golov po, recimo, neizdelanih akcijah. Zmanjkalo nam je konkretnosti. Nenehoma smo plesali okoli mariborskega kazenskega prostora in prav lahko bi se vse zasukalo v drugo smer, če bi prvi zadeli,« je del resnice o tekmi razkril trener gostovCeljanom ne steče in ne steče. Deloma imajo razloge za slab vstop v sezono, saj so imeli najmanj časa za osvežitev po šampionskem slavju. Odšel je prvi strelec, najboljši igralec minule sezonepa še išče formo. Proti Domžalčanom sta zatajila še spomladi najbolj trdna člena, stoperjain. Domžale bi lahko zmagale še z višjo razliko, a tudi ta zmaga bi lahko pomenila obrat in vrnitev v boj za vrh. Največja pridobitev je mladi, 20-letni napadalecIdrijčan, ki gre po poti že uveljavljenega rojaka, je dosegel že tretji gol in je prvi strelec prvenstva. Za seboj ima zanimivo in pomenljivo pot: k Domžalam je prišel iz Brava, leta 2017 ga je kot posojenega igralca vzel Salzburg, od koder se je vrnil v Domžale pred sezono 2019/20. Večji del je bil poškodovan, v tej pa je postal prvi adut trenerja