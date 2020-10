Po blamažah v Evropi za boljši domači vtis

Mura v Sp. Šiški

Drugi pari 6. kroga 1. SNL, sobota: Domžale – Gorica (17), Aluminij – Koper (19); nedelja: Bravo – Mura (15.15), Celje : CB24 Tabor (18).

Slovenski derbi s slovenskimi igralci

Za Maribor in Olimpijo se jutri ob 20.15 v 45. derbiju začenja nogometna prvenstvena bitka za vrh, še bolj pa za stabilizacijo razmer. Po petih krogih sta velika tekmeca poravnana s po osmimi točkami in za vodilno Muro zaostajata pet točk. Mariborčani so tik pred zdajci prodali, LjubljančaniV slabem tednu je vse drugače, kot je bilo. Maribor je s porazom v Sežani zapravil začetno prednost, Ljubljančanom se je računica izšla po najtesnejših zmagah proti Domžalam in Gorici. Samozavest in optimizem sta se razbohotila kot že dolgo ne. Mariborčani se znova sprašujejo, če lahkodvigne moštvo, v katerem je očitno preveč »črvov«.Prav ti razlikujejo moštvi. Olimpija črve malo po malo izloča. Zdaj nima več niti Albanca Čekičija, ki je naposled odšel v Turčijo. Ostal je še. Selektorja, športni direktorin trener, sta dobila svoje vojake.Maribor stare in majave temelje zgolj obnavlja, Camoranesi in športni direktorbi najprej morala izpeljati čistko, da bi lahko začela tako, kot sta ljubljanska tekmeca. A v Mariboru si je še ne morejo privoščiti, niso še na dnu in še vedno imajo poimensko predrago moštvo za šampionsko zvezdico. Odhod odličnega, a motečega strelca Zahovića ml. je lahko le naznanil novo smer.Da po tako klavrnem evropskem nastopu in prvenstvenih spodrsljajih ni veliko vznemirjenja in povečanih strasti, le kaže na stanje nogometnega duha v največjih slovenskih mestih. Prevladuje malodušje oziroma bitke brez gledalcev pomenijo le eno: daleč od oči, daleč od srca.»Zdaj smo zelo nevarni za derbi. Maribor je še dodaten motiv,« je Mariborčanom zagrozil ljubljanski trener Skender, ki je ujel najboljše obdobje, odkar je v Ljubljani. Camoranesi je, kar zadeva obremenjenost in pritisk, v boljšem položaju. Malo mu je mar za pritisk okolja in poskuša slediti le svojim ciljem.»To je le tekma, ki nas z dobro predstavo vrne na pravo pot in izboljša vtis o začetku sezone,« je razmišljal mož, ki ima kot igralec za seboj na desetine podobnih tekem.Največji slovenski derbi je vselej imel težo in je narekoval kakovostno in všečno podobo lige, ki se je znašla v težavah. Celjska šampionska sezona je razgalila krizo največjih, zdaj kaže na zmagoslavje Mure. Kar pomeni, da sta »vlečna konja« v leru in da »provinca« narekuje smer in hitrost razvoja.Če je treba za nov zalet storiti korak nazaj, potem je 45. derbi s pretežno slovenskimi igralci na igrišču idealen. Maribor ima vin(še ni povsem nared) najboljše napadalce, ki so vzniknili v preteklih treh sezonah, Olimpija pa vinobetajoča zvezna igralca.Odločilni jeziček na tehtnici – neodločen izid ne bi ustrezal nikomur – bi lahko nagnili zmagovalci dvobojev tujcev:. Tudi