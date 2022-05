Po beograjski bitki z grenko-sladkimi občutki

Končnica lige ABA se vsako leto globlje zareže v košarkarski koledar – lani se je polfinale končal 11. maja, v zadnjih predkoronskih sezonah v prvih dneh aprila –, zato se utegne finale med Crveno zvezdo in Partizanom letos končati šele 6. junija. Nacionalna prvenstva zato vse bolj ostajajo v senci in tako je ostalo skoraj neopaženo, da bo Cedevita Olimpija že danes ob 20.30 začela odločilni dvoboj do treh zmag za slovenski naslov s Heliosom v Domžalah. Večina pa ve, da je po porazu v Beogradu z 78:88 zasedla četrto mesto v regiji.

Na končni razpredelnici sezone bo namreč na vrhu zmagovalec finala, za njim pa se bodo moštva zvrstila glede na mesto v ligaškem delu tekmovanja. Ljubljančanom so po izenačenju svoje pete najboljše uvrstitve v ligi ABA ostali grenko-sladki občutki, da so večji del letošnjih možnosti zapravili že pred začetkom izločilnih bojev, ko so na lestvici zaostali tudi za Budućnostjo. Če bi jo prehiteli, bi se v polfinalu pomerili s Partizanom, ki so ga v minulih mesecih dvakrat premagali.

»Imeli smo tudi nekaj smole, kar nas je morda stalo celo prednost tekme več v Stožicah, ki je zelo pomembna v končnici regionalne lige. Ne spomnim se, da bi kdaj zmagalo moštvo brez ugodnosti domače dvorane,« je po izpadu poudaril Olimpijin trener Jurica Golemac. A ni treba pogledati daleč v preteklost, da najdemo celo vrsto takšnih primerov: v polfinalu 2019 je zagrebška Cedevita izgubila tretjo polfinalno tekmo z Budućnostjo v hrvaški metropoli, leto dni poprej je zasedba iz Podgorice dobila finale s št. 1 Crveno zvezdo s 3:1 v zmagah ...

Bliže je bil Golemac z naslednjo oceno: »Crvena zvezda ima eno najboljših obrambnih ekip v Evropi. Vsakič ko smo se ji približali, se je rešila z močjo in višino. Mi nismo tako telesno čvrsti.« In že smo pri sestavi moštva. Cedevita Olimpija je z izjemo Alena Omića zbrala lahko konjenico, ki je večji del sezone igrala najbolj učinkovito in všečno. Ko so napočili odločilni trenutki in so se začela lomiti kopja tako v evropskem pokalu kot ligi ABA, pa se je znašla v težavah.

Blažič + Pullen = 12

Poglavje zase je bila njena igralna strategija, saj ni zmogla nujnega preskoka za izločilne tekme, ki sta ga zahtevala tudi zaključni turnir evrolige in končnica liga NBA. Prilagoditi se je treba tako z bolj čvrsto obrambo kot tudi v napadu, saj so priložnosti za tranzicijsko igro omejene. To sta ob odločilnem porazu v Beogradu najbolje okusila nosilna Olimpijina strelca Jaka Blažič in Jacob Pullen, saj sta družno zmogla le 12 točk z metom iz igre 4:14. Hkrati sta centra Alen Omić in Zach Auguste skupaj prispevala devet točk. A kar se je zgodilo, bo hitro utonilo v pozabo. V naslednji sezoni lige ABA bo Slovenijo zastopala le Cedevita Olimpija, saj je Krka izpadla, Helios pa se ni uvrstil dovolj visoko v 2. regionalni ligi. Sanje Ljubljančanov, da bi se lahko že letos prikradli v evroligo, so ostale neuresničene, zato pa imajo vsaj še dve sezoni zajamčeno mesto v evropskem pokalu.