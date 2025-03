Po 16 letih se je vrnil Slaviša Stojanović

Mariborčani so v 26. krogu 1. SNL z zmago proti Koprčanom razblinil vse neznanke; vodilna Olimpija bo imela v zadnjih desetih tekmah le v vijoličnih šampionske izzivalce. Toda dvoboj za prvaka bi utegnil biti v senci troboja Brava, Kopra in Celja za preostali evropski vozovnici. Prva bo pripadla tretjeuvrščenemu, druga pa pokalnemu prvaku, ki je lahko tudi kdo od drugih četrtfinalistov, ali četrtouvrščenemu moštvu.

Po razpadu sistema v Ljudskem vrtu v zadnje pol ure bodo Koprčani lov za Evropo nadaljevali s šampionom na klopi. Ne kateremkoli, ampak z nekdanjim slovenskim selektorjem Slavišo Stojanovićem, ki je v trenerski karieri z Domžalami osvojil dva naslova slovenskega prvaka in srbskega na stolčku slovite Crvene zvezde.

Rad ima nogomet

Ljubljančan se na slovenski ligaški oder vrača po 16 letih, ko je v sezoni 2008/09 vodil Celjane, zdaj največje tekmece za evropsko poletje. Ključno vprašanje pa je, kaj enega od najbolj izkušenih in uspešnih slovenskih trenerjev čaka na koprskem stolčku?

Vijolični veteran El Arbi Soudani (levo) je bilo glavni režiser preobrata v Ljudskem vrtu. FOTO: Miloš Vujinovič/mediaspeed

»Izziv sem sprejel, ker imam rad nogomet. Nikoli nisem izbiral, kdaj je idealen trenutek, kdaj je najlažje. V Kopru vidim veliko možnosti za razvoj, pozitivno gledam na možnosti za uvrstitev v Evropo in vse bomo podredili temu cilju. Z malo sreče in znanja, se nam lahko izide,« je 55-letni otrok Slovana odkril svoj pogled.

Potem ko je bil tudi zaradi zdravstvenih težav (covida) štiri leta le aktiven opazovalec nogometnih bitk doma in v tujini, kjer je po Celju deloval še v Združenih Arabskih Emiratih (kot pomočnik selektorju Srečku Katancu), Belgiji (Lierse), na Kitajskem (Yatai), Latviji (Riga in selektor), Bolgariji (Levski), je sprejel sila drzen izziv. In predvsem z jasnim vpogledom v taktično-tehnično »drobovje« koprskega moštva in kluba. Koprčani so zaradi svojstvenega ustroja, v katerem sta glavna plačnika in selektorja oče in sin, predsednik kluba Ante Guberac ter športni direktor Ivica Guberac, za trenerje lahko nočna mora, toda tudi velika priložnost.

Ne nekatere stvari nimaš vpliva

»Pogovori so bili odkriti in korektni. Vsi vemo, pri čem smo. Enotni smo bili o tem, da se bomo o nadaljevanju sodelovanja pogovarjali, ko bomo postavili piko na i te sezone,« je razblinil vse dvome o tem, da je pri soočenjih z ambicioznima voditeljema morda le ostala kakšna nejasnost.

Izid 26. kroga: Celje – Nafta 3:2 (840, Egor Preucev 40., Mark Zabukovnik 86., Armandas Kučys 93.; Zsombor Kálnoki-Kis 60., Szabolcs Szalay 66.).

Mariborski mrk po izenačenju je zasenčil veliko dobrega v prvi uri, a je tudi razkril, da manjka red in predvsem hierarhija. Eno z drugim za seboj povleče tudi srečo, ki jo Koprčani v Ljudskem vrtu res niso imeli, glede na to, kako so Mariborčani zabili kar tri gole v razmaku od 66. minute do 83. Jasno razdeljene vloge in pristojnosti omejijo vpliv čustev pri najpomembnejših odločitvah. Ko gre slabo (ali dobro), za Koprčane velja, da morajo prespati ne le 24 ur, temveč vsaj 48.

»Nekatere stvari so bile takšne, na katere ne moreš vplivati, a tudi takšne, ki si jih ne bi smeli privoščiti. Odzivi na mariborske poteze so bili prepozni, morda tudi napačni,« je bil kratek pri tem, kaj je dobrega ali slabega videl v Ljudskem vrtu novi trener Koprčanov. Prvič se bo na igrišču z igralci srečal jutri.

Kot proti Luganu je Armanadas Kučys rešil Celjane proti Lendavčanom v sodnikovem dodatku v 93. minuti. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Stojanović je za vrnitev v operativno vlogo izbral morda najbolj zahtevno okolje in klub, toda v primernem trenutku. Tudi če se lov za Evropo ne bo izšel, še zdaleč ne bo glavni krivec, ne bo imel pritiska navijačev, ali pokroviteljev.

Po Zdenku Verdeniku, ki je po sezoni 2010/11 obupal pri Intebrlocku, Bojanu Prašnikarju, za katerega je bilo štirimesečno obdobje pri Olimpiji v sezoni 2011/2012 tudi zadnje v 1. SNL, in Branetu Oblaku – prav tako je imel pri Olimpiji zadnjo trenersko postajo (2009/10) – je Slaviša Stojanović četrti nekdanji selektor, ki se je vrnil na slovenski klubski oder.

Prvenstvo se bo nadaljevalo 29. t. m.