Planiški heroj vzel zmago Lanišku

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota si je po razpletu sobotne tekme – Cene Prevc je z daljavo dneva v finalu z 11. napredoval vse do 5. mesta – zaželel, da bi varovancem uspelo povezati dva takšna skoka in se vmešati v boj za sam vrh. Včerajšnji obeti v kvalifikacijah niso bili najboljši, na 10. mestu je največ pokazal Lovro Kos, ki je bil nato v prvi seriji precej krajši in s 114,5 metra dolgim skokom ostal celo brez finalne serije. A razočaranje je v slovenskem taboru hitro zbledelo, ko je kot prvi na tekmi prek 130 metrov poletel Anže Lanišek in s 7. mestom napovedal boj za najvišja mesta.

V finalu je vrgel rokavico tekmecem in s 131,5 metra še za en meter izboljšal prvo daljavo za skupnih 267,1 točke, to letvico pa je uspel do konca tekme preskočiti le domači junak Daniel Andre Tande. Norvežan, ki je lani utrpel grozovit padec v Planici, je z rojaki pred očmi kralja Haralda V. proslavljal najbolj čustveno zmago v karieri in kljub ne preveč prepričljivemu telemarku storil dovolj, da je za dobre štiri točke ugnal Laniška ter poskrbel za novo zmago domačinov po sobotnem slavju Mariusa Lindvika.

6 uvrstitev na stopničke je v tej sezoni na posamičnih tekmah zbral Lanišek.

»To je zelo poseben trenutek. Niti slučajno nisem pričakoval, da bom to sezono na stopničkah, že drugo mesto v Klingenthalu je bilo veliko presenečenje. To danes pa ...« ni skrival zadovoljstva 28-letnik iz Narvika. Tandeju se je poklonil tudi Kraft, ki je za skoka, dolga 131,5 in 128,5 metra, prejel le 0,2 točke manj od Laniška ter pristal na tretjem mestu. »Popolno vreme in občinstvo, res je lepo spet skakati pred gledalci. Kapo dol pred Tandejem, res spoštovanja vreden dosežek,« je dejal Kraft, zmagovalec skupnega seštevka norveške turneje, na kateri je bil Cene Prevc na koncu odličen četrti.

Lanišek se je prvič po januarski ekipni tekmi v Willingenu povzpel na stopničke, v finalni seriji pa sta z odličnima skokoma zablestela tudi Cene Prevc in Timi Zajc, kar je odlična napoved pred začetkom četrtkovega dogajanja na SP v poletih v bližnjem Vikersundu. Cene Prevc je po uvodnem skoku, dolgem 126,5 m, v drugo pristal pri 133 metrih in napredoval do 6. mesta, Zajc (123 in 132,5 m) je bil na koncu enajsti. Do točk je na 28. mestu prišel tudi Žiga Jelar.

Dekleta za 45 tisočakov

Nika Križnar in Urša Bogataj sta se v soboto izkazali z 2. oziroma 4. mestom, na sinočnji tekmi pa ju je čakal spopad za skupno zmago na norveški turneji in zajeten ček v višini 45.000 evrov. Za popoln norveški dan je v soboto poskrbela Silje Opseth s krstno zmago na tekmah svetovnega pokala. Med slovenski junakinji letošnjih OI v Pekingu se je vrinila še Japonka Sara Takanaši, vodilna v svetovnem pokalu Avstrijka Marita Kramer pa je bila sedma. V seštevku turneje je Križnarjeva pred večernim prologom pred Bogatajevo vodila za 49 točk.