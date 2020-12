Planica: Geiger najboljši po prvem dnevu, Slovenci se niso izkazali

Nemec Karl Geiger (431,2 točke) vodi po prvem dnevu posamične tekme svetovnega prvenstva v smučarskih poletih pod Poncami. Z drugega mesta bo sobotno tretjo serijo začel Norvežan Halvor Egner Granerud (426,6), tretji pa je Nemec Markus Eisenbichler (425,7), ki mu je z 247 metri uspela daljava vikenda.

Slovenci se niso izkazali in so daleč od vrha

Svoj dosežek iz prve serije je izboljšal Anže Lanišek (368,9 točke), ki je kot najboljši Slovenec po polovici tekme 17. Bor Pavlovčič (357,4), ki je bil po prvi seriji 14., je po dveh nazadoval na 20. mesto, Domen Prevc (353,8) je 23., Timi Zajc (339,3), ki se mu je povsem ponesrečil še drugi poskus, pa je 27.

Novi svetovni prvak bo znan jutri

Na tekmi je danes manjkal najboljši skakalec minule zime in svetovni rekorder Avstrijec Stefan Kraft. Potem ko mu je na prvem treningu v Planici uspela najboljša daljava med vsemi skakalci, je nato drugega in kvalifikacije zaradi bolečin v hrbtu izpustil. Odpotoval je v Innsbruck na dodatne zdravniške preglede, iz avstrijskega tabora pa so sporočili, da je še nekaj upanja za nedeljsko ekipno tekmo.



Novi svetovni prvak bo znan v soboto, ko sta na sporedu še dve seriji. V nedeljo pod Poncami sledi še ekipna tekma.