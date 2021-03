Planica: Kobayashi zmagal, Prevc in Pavlovčič žal brez medalje

Japonski smučarski skakalec Ryoyu Kobayashi, najboljši že v kvalifikacijah, je zmagal na današnji prvi tekmi na finalu svetovnega pokala v Planici. Kobayashi je zmago slavil s 452,5 točke, na stopničke pa sta se uvrstila še Nemca Markus Eisenbichler (445,1) in Karl Geiger (431,2).



Najboljši Slovenec je bil Bor Pavlovčič (428,2) na petem mestu. Po polovici tekme je za slovenski tabor kazalo še bolje, saj je bil Domen Prevc za Kobayashijem drugi, Pavlovčič pa tretji, a sta v finalu oba pokvarila svoji uvrstitvi. Pavlovčič je s tretjega zdrsnil na peto mesto, Domen Prevc (418,9 točke) pa z drugega na osmo mesto.

V finalu vseh deset Slovencev

V finalu je prvič v zgodovini planiških tekem nastopilo deset Slovencev. Žiga Jelar (400,2 točke) je bil 17., Peter Prevc (395,1) 19., Tilen Bartol (374,8) je v finalu s 30. napredoval na 25. mesto, Cene Prevc (373,5) je bil 26., Lovro Kos (369,5) je s 27. mestom osvojil prve točke svetovnega pokala, najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek (369,4) se tokrat ni najbolje znašel in je končal na 28. mestu, Timi Zajc (369,3) na 29., Anže Semenič (365,9) pa je bil 30.



Brez finalnega nastopa je danes pod Poncami ostalo kar nekaj skakalnih asov, med njimi tudi zmagovalec sezone Norvežan Halvor Egner Granerud.



V petek pod Poncami sledi druga tekma planiškega tedna; s prvo serijo se bo začela ob 15. uri.

