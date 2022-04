Pivo šlo po grlu in v prazno

Pivska potrošnja piva je bila v soboto v Münchnu rekordna, ne zato, ker so se sprostili ukrepi proti pandemiji, »sprostil« se je Bayern. Nogometaši bavarskega velikana so namreč v 31. krogu nemškega prvenstva v derbiju z drugouvrščeno Borussio (po latinsko to pomeni Prusijo) iz Dortmunda zmagali s 3:1 in tri kroge pred koncem bundeslige slavili svoj 32. naslov državnega prvaka, deseti zaporedni. Na razpredelnici imajo namreč neulovljivih 12 točk prednosti pred Dortmundčani, ta šampionski niz v dolžini desetih sezon pa je tudi sploh premierni v petih najmočnejših evropskih ligah. »To sploh ni bila lahka sezona. Če tokrat ne bi zmagali, bi bil to zagotovo velik, nepotreben udarec. Hvala bogu nam je uspelo. Tudi vsa sezona je zdaj videti v boljši luči, ker je to tudi moja prva velika trofeja, pa se sploh počutim izjemno,« je omenil glavni trener, le 34-letni Julian Nagelsmann, je drugi najmlajši strateg z zmago v bundesligi. Pred sezono se je preselil s klopi Leipziga in bil po izpadu v četrtfinalu lige prvakov proti Villarrealu pod velikim pritiskom, zdaj je novo krono lahko brez dodatnega stresa mirno zalil s pivom. Oziroma so ga po tradiciji z njim zalili njegovi varovanci. Hmeljev napitek pa pri navijačih ni šel »v prazno«, pridno se je valil po grlih.

Lewandowski bi odšel

Lepo za Nagelsmanna, a drži tudi to, da so bavarski nogometaši v letošnji sezoni osvojili »le« eno lovoriko, nemški pokal in ligo prvakov so »odplavili« tekmeci. V drugem krogu domačega pokala jih je denimo Borussia iz Mönchengladbacha izločila z zmago s kar 5:0. Thomas Müller je z enajstimi naslovi postal rekorder, namignil je že tudi, da bo pri 32 letih podaljšal pogodbo s klubom. »Čudovito je, znebili smo se namreč pritiska, ki nas je, še posebno po neuspešni ligi prvakov, tlačil v prsih. Veliko frustracij je bilo v zadnjem času,« si je oddahnil. Robert Lewandowski je ob potrditvi naslova dosegel 33. zadetek v sezoni, v 26 dvobojih proti svojemu nekdanjemu klubu Borussii je zadel kar 27-krat. Je pa sicer 33-letnik od leta 2014, ko je prišel iz Dortmunda, za bavarskega nogometnega giganta zabil kar 342 golov v 372 tekmah! Poljskemu zvezdniku naslednje leto poteče pogodba z Bayernon, Barcelona si ga pred novo sezono vroče želi.

»Že v zelo kratkem času se bo nekaj dogodilo. S klubskim vodstvom sem dogovorjen za sestanek. Zame osebno pa položaj ni lahek,« očitno na željo po odhodu na Camp Nou namiguje Lewandowski. »Sicer pa ni vedno lahko skozi sezono biti stalen in vseskozi igrati vrhunski nogomet. Morebiti bodo ljudje šele čez nekaj let resnično doumeli, kakšen gromozanski uspeh je deset zaporednih naslovov prvaka,« je dodal. Bayernov športni direktor Hasan Salihamidžić je sicer v šampionskem slavju odločno zanikal možnost, da bi Lewandowski že to poletje zapustil bavarsko prestolnico.