Peter Prevc ostal brez planiške tekme

Smučarski skakalci so na letalnici bratov Gorišek v Planici opravili prva treninga pred kvalifikacijami (16.00) za tekmo svetovnega prvenstva. Najdaljši polet obeh treningov je uspel Avstrijcu Michaelu Hayböcku (241 m). Med Slovenci so najdlje leteli Bor Pavlovčič, Domen Prevc in Timi Zajc, ki bodo z Anžetom Laniškom nastopili v kvalifikacijah.



Prvi trening je sicer dobil zmagovalec zadnjih treh zaporednih tekem svetovnega pokala Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je poletel do 231,5 metra, najdaljša daljava (239 metrov) uvodnega treninga pa je uspela povratniku med elito svetovnemu rekorderju Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je ravno prebolel novi koronavirus.



Med Slovenci je na prvem treningu Zajc pristal pri 218 metrih, Lanišek, ki je imel edini med slovensko šesterico nastop v kvalifikacijah že zagotovljen, pri 215, Domen Prevc je poletel do 215,5, Pavlovčič do 211, Peter Prevc do 212,5 in Žiga Jelar do 197,5 metra.



Na drugem treningu je med Slovenci najdlje poletel Pavlovčič, ki je pristal pri 226 metrih, Domen Prevc in Lanišek sta skočila 221,5 metra, Zajc 214, Jelar 206, Peter Prevc pa 205,5 metra.