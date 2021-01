Peter Prevc najboljši Slovenec, trener nezadovoljen

Vodilni skakalec v svetovnem pokalu Norvežan Halvor Egner Granerud (299,4 točke), vodilni že po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu, je prišel do šeste zmage to sezono. Pod žarometi je bil drugi njegov rojak Daniel Andre Tande (297). Med le tremi slovenskimi finalisti je bil s 13. mestom najboljši Peter Prevc (270,9). »Današnje 13. mesto je boljše kot včerajšnje 21., prikazal sem spet dva solidno dobra skoka. Ni še vrhunsko, a počasi se dviguje. Očitno potrebujem več takšnih tekem, da se lahko potem zavihtim tudi kakšno mesto višje.«



Najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek (269,2) je padel z devetega na 15. mesto. Edini preostali slovenski finalist Žiga Jelar (246,5) je v finalni seriji z 29. napredoval na 26. mesto. Brez točk svetovnega pokala so danes vnovič ostali Cene Prevc, Tilen Bartol in Domen Prevc s 36., 37. in 42. mestom. Glavni trener Robert Hrgota je dejal: »Z današnjimi skoki ne moremo biti zadovoljni. 13. in 15. mesto nista rezultata, na katera merimo.«