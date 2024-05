Peter Kauzer navdušil v v Nemčiji, zasedel je tretje mesto

Slovenski kajakaš Peter Kauzer je na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji zasedel tretje mesto. V moškem finalu je nastopil še evropski prvak iz Tacna Žiga Lin Hočevar in končal na osmem mestu.

Kauzer je za 1,03 sekunde zaostal za zmagovalcem Felixom Oschmautzom iz Avstrije, drugi je bil Novozelandec Finn Butcher, ki je zaostal za šest desetink sekunde. Prav vsi so si prislužili tudi kazen dveh sekund.

V polfinalu je od Slovencev veslal še Lan Tominc, a se s 23. mestom ni prebil do finala.

Danes dopoldne so dobro svoje delo v kvalifikacijah opravili tudi kanuisti in kanuistke. Vsi Slovenci in Slovenke so se uvrstili v sobotni polfinale. Najboljši dosežek je pripadel Luki Božiču, ki je bil v kvalifikacijah drugi. Benjamin Savšek je bil peti, Hočevar pa 17. V ženski konkurenci so se v polfinale prebila Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.