Petarda Celja v Švici

Nogometaši Celja so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Thunu premagali Lugano s 5:0 (2:0). Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju.

Celjani so v Thunu igrali proti ekipi, ki so jo po drami izločili v osmini finala konferenčne lige v prejšnji sezoni. Razlika v vrednosti ekip je ogromna, saj švicarski kader ocenjujejo na 71 milijonov, celjskega pa na slabih devet, a danes se - tako kot spomladi - to ni prav nič poznalo. Slovenski predstavnik je z zelo dobro igro unovčil krizo tekmeca, že v prvem polčasu Švicarjem zabil dva zadetka, v drugem pa dokončal izjemno delo. Tako je prišel do ogromne prednosti pred povratno tekmo. V zadnjem kvalifikacijskem krogu zmagovalca tega dvoboja sicer čaka boljši iz obračuna med Banikom Ostravo in dunajsko Austrio, prvo tekmo je danes dobil Banik s 4:3.

Olimpija v Stožicah ni strla albanskega prvaka Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Ljubljani z albanskim prvakom Egnatio igrali 0:0. Novi (začasni) trener Olimpije Ivan Senzen, ki je na klopi zamenjal Jorgeja Simaa, vsaj rezultatsko ljubljanski ekipi ni obrnil navzgor krivulje uspehov v Evropi. Nekaj sprememb v sestavi je sicer nekoliko izboljšalo igro, ljubljanski nogometaši so pokazali več želje, borbenosti in organiziranosti, a še vedno je manjkala kakovost pri ustvarjanju napadalnih akcij in pa tudi učinkovitost. Olimpija si je pripravila nekaj priložnosti, zadela okvir vrat, zapravila pa tudi enajstmetrovko, tako da bo imela na povratni tekmi proti albanskemu prvaku, ki tokrat ni pokazal veliko, a je na domačem igrišču nevarnejši, težko delo. Povratna tekma bo naslednji četrtek.

Gostitelji so začeli podjetno, a je Uran Bislimi že v uvodu zapravil priložnost. Celjani so hitro vzpostavili ravnotežje, v 11. minuti pa je strel Franka Kovačevića obranil Amir Saipi. V 35. minuti je Danijel Šturm z natančnim strelom z roba kazenskega prostora zadel za 1:0. V 44. minuti je po prekršku nad Markom Zabukovnikom Franke Kovačević z bele točke povišal na 2:0. Šturm in Milot Avdyli sta imela še priložnosti tik pred odmorom. Drugi polčas se je začel z vratnico Ousmaneja Doumbie, na kar je z vratnico odgovoril Nikita Josifov. V 59. minuti je Mark Zabukovnik z močnim strelom z roba kazenskega prostora zadel za 3:0. V 84. minuti je po novi enajstmetrovki Kovačević povišal na 4:0, končni izid 5:0 pa je v 89. minuti postavil Mario Kvesić.