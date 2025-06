Pestro dogajanje na letošnjem Maratonu Franja, danes na sporedu več preizkušenj (FOTO)

Od 13. do 15. junija v Sloveniji ponovno poteka priljubljeni športno-rekreativni kolesarski dogodek - 44. Maraton Franja BTC City 2025. V treh dneh se bo zvrstilo sedem kolesarskih preizkušenj različnih zahtevnosti za amaterske in rekreativne kolesarje. Letos Maraton Franja prinaša novost – novo MTB traso Ljubljanski zmajev MTB izziv powered by EES Sistemi.

Prva izvedba Maratona Franja sega v leto 1982, leta 2010 pa je postal del svetovne serije maratonov UCI Gran Fondo World Series in šteje kot kvalifikacija za svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev. Letos, ob njeni 44. izvedbi se bodo kolesarji pognali po sedmih različnih trasah, ki so tradicionalno razdeljene glede na njihovo zahtevnost.

Najbolj zagnani se bodo v nedeljo preizkusili na 154-kilometrski progi Maratona Franja BTC City. Sledi Triglav mali maraton Franja s 97 kilometri. Ta je zasnovan tako, da velik delež trase poteka po isti poti kot originalni Maraton Franja.

V petek, 13. junija, je bil že na sporedu kronometer Ljubljana­–Domžale–Ljubljana by Union Radler Isotonic 0,0.

Maraton Franja - kronometer FOTO: Blaž Samec

Panoramsko doživetje na Barjanki

Danes zjutraj je že potekala Barjanka by GH Holding. Na njej je udeležence čakalo 77 kilometrov dolgo panoramsko doživetje, ki jih je popeljalo skozi krajinski park Ljubljansko barje.

Za družine z otroki, šolsko mladino in kolesarje začetnike je danes organizirana 25-kilometrska trasa MEDEX družinsko-šolskega maratona. Za najmlajše pa je danes organiziran Vzajemkov otroški kolesarski izziv s 1000-metrsko krožno vožnjo po BTC Cityu.

Barjanka FOTO: Blaž Samec

Štart Barjanke FOTO: Blaz Samec

Letošnja novost je Ljubljanski zmajev MTB izziv powered by EES Sistemi, ki je potekal danes in se je že zaključil. Gre za zahtevno, 97 kilometrov dolgo traso z 2300 metri višinske razlike, namenjeno ekipam treh kolesarjev. Trasa je ponujala razgibano preizkušnjo skozi zeleno okolico Ljubljane in je navdušila vse ljubitelje gozdnih in gravel poti. Izziv je bil netekmovalne narave.

Maraton Franja s svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja. Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.