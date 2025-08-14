Peš že ne bodo šli domov: ob 21. uri Olimpija rešuje evropsko sezono

Zeleno-beli nocoj ob 21. uri igrajo tekmo leta ali eno od najpomembnejših v še mladi sezoni. Izhodišče 0:0 ni slabo, a tudi dobro ne, v gosteh pri albanskemu prvaku Egnatii bo za napredovanje v zadnje kvalifikacijsko kolo za tretjo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo treba­ imeti pogum, znanje in srečo. In tudi posrečene poteze trenerja Erwina van de Looija, naslednika Jorgeja Simãa.

Ljubljanska nogometna odprava z dopustniško razpoloženim predsednikom kluba Adamom Deliusom ni skrivala optimizma.

Prvi izvajalec enajstmetrovke je Diogo Pinto. Foto: Facebook/NK Olimpija

Agustin Doffo ima dober občutek. Foto: Facebook/NK Olimpija

»Če ne bomo napredovali, bo kazen takšna, da se bodo odpravili peš v Slovenijo,« je poslovnež pokazal, da je v dobri formi. Čeprav je v Olimpijinem taboru bilo nekaj nejevolje po prihodu na letališče, sicer v skladu z južnjaško mentaliteto, da se najbolj znajdejo v zmedi. Poldrugo uro je trajalo zbiranje prtljage, še nadaljnjo uro pot v največjo albansko luko Drač (Durres po albansko), kjer so se nastanili slovenski prvaki.

Novega trenerja, vajenega organizacijske nogometne odličnosti, novo in neznano okolje in še vse drugo, kar sodi zraven, ni prav veliko zmotilo, toda tudi daleč od oči slovenske javnosti je bil pričakovano skrivnosten. »Prvi vtisi so dobri, toda premalo sta dva treninga za korenite spremembe, samo zmedo bi naredil med igralci, če bi posegel po preveč novosti,« je bil Nizozemec iskren in dal vedeti, da v majhnem mestecu Rrogozhin, kjer albanski prvak gosti tekmece, še ne gre pričakovati podobe moštva po njegovih notah.

Olimpijo čaka pekel, morda še hujši, kot je pričakovati. Temperatura ozračja se je približala 40 stopinjam Celzija, termometer je kazal 39 stopinj Celzija. Težko, negotovo in nadvse intrigantno tekmo pričakuje tudi van de Looi. Olimpiji ni nujno treba loviti gola, tekmo lahko zapelje do enajstemetrovk.

»Zelo, zelo pametno tekmo bomo morali igrati, ne bomo smeli biti neumni, zaletavali se ne bomo. Škoda, da v Stožicah nismo zmagali, zdaj moramo biti previdni, čeprav tudi ne pričakujem, da bodo nasprotniki bistveno drugačni, kot so bili v Ljubljani. Možnosti so 50-odstotne. Kako se bomo postavili? Odvisno, ali bomo napadali ali branili, postavitvi bosta različni,« je bil previden 53-letni trener, ki je, kot je povedal, že prepričal Agustina Doffa v vlogo kapetana v odsotnosti Matevža Vidovška.