Peklenska Vuelta za Primoža in Tadeja

Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega, bo vrhunec prihodnje kolesarske sezone vnovičen (dvo)boj Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča za rumeno majico na Touru. A ne bi imeli slovenski navijači, predvsem pa prireditelji dirke, nič proti, če bi se slovenska asa udarila tudi na Vuelti. Pogačar je že napovedal prihod, Roglič še ne. Se bo uprl skušnjavi starta na Nizozemskem in možnosti, da kot prvi v zgodovini zmaga štirikrat zapored?

Na odločitev bo treba še počakati, znana pa je že trasa 77. Vuelte, ki so jo včeraj predstavili v Madridu in bi ga lahko prepričala, da bi po treh »nenačrtovanih« zmagah dirko po Španiji tokrat vključil v predsezonske načrte. Roglič je nanizal zmage na Vueltah 2019, 2020 in 2021, čeprav se je za nastop na njih odločil naknadno. Prvič, ker se mu boj za zmago ni izšel na Giru, drugič in tretjič pa, ker se ni končalo po njegovih načrtih na Touru.

Prva vaba za prihodnje leto so uvodni trije dnevi na Nizozemskem, domovini njegovih delodajalcev. Start dirke bo v petek, 19. avgusta, s 23,3 km dolgo ekipno vožnjo na čas gostil Utrecht. Moštvo Jumbo Visma, ki je tačas na pripravah v Španiji, se bo ob zgodovinski priložnosti (Utrecht bo kot prvi gostil etape vseh treh tritedenskih dirk, potem ko je leta 2010 gostil Giro, leta 2015 pa Tour) pred domačimi navijači hotelo pokazati v najboljši luči.

Rogliča bi lahko zamikala tudi možnost pisanja zgodovine in prerez dirke, ki mu je pisan na kožo. Po ravninskem uvodu na Nizozemskem na Pirenejskem polotoku za kolesarje ne bo več veliko ravnic. Karavana bo v domovino Vuelte po prvem dnevu premora prišla v 4. etapi v Rogliču ljubi Baskiji, kjer je zablestel z dvema zmagama na enotedenski dirki po tej španski pokrajini, kot tudi na uvodni etapi Vuelte 2020, na kateri je z zmago oblekel rdečo majico. To oblačilo je v zadnjih treh letih nosil kar 36 dni, več dni je v zgodovini največje španske dirke vodil le Švicar Alex Zülle (48 dni).

Vrhunec v Sierri Nevadi

Pot do morebitne zmage pa bi ga na 3280,5 km dolgi trasi vodila čez 38 gorskih ciljev in kar devet etapnih ciljnih vzponov, razporejenih čez vse tri tedne dirke. V prvem bodo baskovskim klancem sledili še tisti v Kantabriji in Asturiji.

Nadaljevanje bo peklensko tako po pričakovanih temperaturah kot zahtevnosti vzponov. Kolesarji se bodo na drugi dan premora preselili na sredozemsko obalo. V Alicanteju bo v 10. etapi na sporedu edina posamična vožnja na čas (31,1 km), na kateri bi lahko tako Roglič kot Pogačar zadala hud udarec tekmecem. Vrhunec bo v 15. etapi z 20-kilometrskim ciljnim vzponom na Sierro Nevado, ki bo z 2510 m najvišja točka dirke.

Niti zadnji teden ne bo brez pasti, pred parado šampionov 11. septembra v Madridu bo treba premagati tudi vročino in klance Ekstremadure, zmagovalca Vuelte pa ne bo mogoče razglasiti pred 20. etapo s petimi klanci in ciljem na Puertu de Navacerrada. Se bo ponovila Vuelta 2019 z dvema Slovencema na zmagovalnem odru? Španci ne bi imeli nič proti, če bi jima na njem družbo spet delal Alejandro Valverde, ki se bo pri 42 letih poslovil od svojih navijačev. Miha Hočevar