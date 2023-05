Partizan padel v Stožicah, Cedevita Olimpija izenačila polfinalno serijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so izenačili polfinalno serijo lige Aba proti Partizanu na 1:1. Pred skoraj polno dvorano Stožice so zmagali s 95:83 (29:26, 51:41, 73:60). Odločilna tretja tekma bo v torek, 6. junija, v Beogradu.

Ljubljančani so prikazali eno najboljših partij letos in povsem zasluženo še drugič v tej sezoni v Stožicah premagali najboljšo ekipo rednega dela. Največ točk za Cedevito Olimpijo so dosegli Yogi Ferrell (21), Zoran Dragić (12), Alen Omić (10) in Edo Murić (10).

Zmagovalec se bo v finalu na tri zmage pomeril s Crveno zvezdo, ki je v polfinalu gladko izločila Budućnost. Cedevita Olimpija bo do tretje tekme v ligi Aba začela tudi finale lige Nova KBM. Že čez 48 ur, v četrtek ob 20.00, jo v Domžalah čaka prva tekma proti Helios Suns. Druga sledi v soboto, 3. junija, v Ljubljani.