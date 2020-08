Parižani v končnici strli Iličićeve soigralce

Ko je že kazalo, da polfinale nogometne lige prvakov ostaja zaklet za serijske francoske prvake PSG, kjer se tare zvezdnikov, so ti v končnici četrtfinalne tekme pripravili preobrat. V Lizboni, kjer se je začel zgodovinski zaključni turnir tega elitnega tekmovanja, ki ga kroji pandemija novega koronavirusa, so ugnali Atalanto. Italijani, ki so igrali brez Josipa Iličića, so se morali posloviti po porazu z 2 : 1, potem ko so večino tekme vodili.



Prvi zadetek na praznem stadionu Luči je dosegel Mario Pašalić v 27. minuti. V izdihljajih tekme je izenačil Marquinhos, in ko je že kazalo, da bo sledil podaljšek, je popoln preobrat je zagotovil rezervist Eric Maxim Choupo-Moting po podaji Kyliana Mbappe​ja.



V četrtek se bosta za polfinale udarila Leipzig in Atletico Madrid, kjer bo med vratnicama stal Jan Oblak. V petek sledi dvoboj dveh nekdanjih prvakov, Barcelone in Bayerna, v soboto pa še Manchester Cityja in Lyona.