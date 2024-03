Pariška pravljica je našim rokometašem na dosegu rok

Zdaj ali nikoli, so si sinoči po zadnjem treningu rekli v krogu objeti slovenski rokometaši. O čemer so sanjali od mladih nog, posebej pa v zadnjih dveh letih, odkar je selektor Uroš Zorman, je na dosegu rok. Olimpijske igre! Verjamejo, da bo Granollers kraj srečnega imena in bo pomenil odskočno desko za Pariz 2024.

Ogromno dela lahko opravijo že nocoj (21.00), ko bodo želeli upravičiti vlogo favoritov proti glavnim konkurentom iz Brazilije. Jutri jih čaka dvoboj z gostitelji Španci (21), v nedeljo – če bo vse po načrtu – še revijalna tekma z Bahrajnom (15.15). Takšne priložnosti se ponudijo le redko v karierah vrhunskih športnikov, če sploh.

Včeraj se je slovenska reprezentanca preselila iz Barcelone, kjer se je zbirala v nedeljo in ponedeljek, preselila v bližnji Granollers, kjer bo padla odločitev, kateri reprezentanci bosta sodelovali na igrah pod petimi krogi v mestu luči. Na enem zadnjih treningov je fante obiskal nesrečnik sezone, sicer prvi slovenski zvezdnik Domen Makuc, ki okreva po operaciji kolena. Pomembnejša novica je, da je v ekipi njegov soigralec iz Barcelone Blaž Janc, ki je izpustil januarsko EP v Nemčiji, na katerem je Slovenija osvojila šesto mesto. Olimpijske kvalifikacije si je prislužila že z 10. mestom na lanskem SP na Poljskem. Tam ni bilo tudi Mateja Gabra, ki bo že danes pomemben steber v slovenski obrambi.

Slovenija je doslej trikrat sodelovala na OI, bila je prva naša reprezentanca, ko ji je to uspelo leta 2000 v Sydneyju. Sledile so Atene 2004, potem dvanajstletni premor do Ria 2016. Tja se je uvrstila prek turnirja v Malmöju, kjer je pod vodstvom Veselina Vujovića presenetila Španijo.

V Španiji Rozman in Gergeta Organiziranih slovenskih navijačev bo le za vzorec, toda rokometaši bodo imeli nekaj podpore v dvorani, kjer igra tradicionalni domači prvoligaš. Danes bosta prišla predsednik RZS Bor Rozman in njegova desna roka Sebastjan Gergeta, ne bo pa generalnega sekretarja Jureta Natka, ki se ukvarja z organizacijo torkovega Dneva slovenskega rokometa. Ni treba posebej poudarjati, da bo ta imel povsem drugačno konotacijo, če bo reprezentanca šla na OI.

Sedmerica z izkušnjami iz Ria

Zadnji turnir leta 2021 za Tokio je bil polom, v Belinu so igralci Ljubomirja Vranješa visoko klonili z Nemčijo in Švedsko. Nadaljevalo se je s še enim debaklom na EP 2022 na Madžarskem, kar je bil povod, da je RZS, takrat še pod vodstvom Franja Bobinca, najpomembnejšo funkcijo zaupala Zormanu. Igral je že na OI 2004 in 2016, zdaj bi rad bil v olimpijski vasi tudi v vlogi šefa. Poleg njega (Ademar Leon, Ciudad Real) in Janca se v Barceloni bolj domače počutita tudi pomočnik selektorja Luka Žvižej (Teka 2003, Barcelona 2004-06) in kapetan Jure Dolenec (2017-2021).

Jure Dolenec si želi reprezentančno kariero skleniti v Parizu. FOTO: RZS

7 slovenskih igralcev je že izkusilo olimpijske igre. 3-krat je Slovenija sodelovala na OI (2000, 2004, 2016). 8 brazilskih rokometašev si služi kruh v Španiji.

Od 19 igralcev, ki jih je Zorman pripeljal v Katalonijo, imajo olimpijske izkušnje Dolenec, Janc, Blaž Blagotinšek, Gaber, Miha Zarabec, Dean Bombač in Urban Lesjak. »Če zdaj kdo ni motiviran, potem nikoli ne bo. Seveda naraščata živčnost in pritisk, a za takšne tekme igramo. Nastop na olimpijskih igrah predstavlja lepe trenutke v karieri in seveda moramo mi narediti vse, da bodo spomini nanje lepi. Nihče ne beži od tega, da smo si ustvarili lepo priložnost,« je odločen kapetan Dolenec.

Brazilci nevarni za vsakogar

Toda delo še zdaleč ne bo lahko in že danes se lahko zgodi morda že usodna hladna prha, če bodo Slovenci podzavestno podcenili Brazilce. Ti so na OI sodelovali petkrat, trikrat so bili južnoameriški prvaki. Kar osem igralcev si kruh služi v Španiji, prvi zvezdnik je Langaro, soigralec Janca in Makuca v Barceloni, kjer igra tudi Thiago dos Santos. Poznavalcem je znan tudi Moraes, 204 cm visoki nekdanji krožni napadalec Kiela, Vardarja in Veszprema. Najboljši strelec je Monte iz Montpelliera, učinkovit tudi Jean-Pierre Dupoux iz Chamberyja.

Lani so izbranci selektorja Marcusa Oliveire na SP remizirali s Portugalsko (januarja je v Hamburgu premagala Slovenijo), za tri gole izgubili z Madžarsko in v drugem polčasu zapravili zmago z Islandijo. Vsekakor spoštovanja vredna ekipa, ki lahko na dober dan pokvari račune še bolj samozavestnim ekipam, kot je slovenska.