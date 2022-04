Padli so tudi prvaki: Dončić slabo začel, nato pa eksplodiral (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so v današnjem opoldanskem (po newyorškem času) obračunu s 118 : 112 v gosteh ugnali Milwaukee in ostajajo v igri za tretje mesto v zahodni konferenci. Luka Dončić je ob tem dosegel 32 točk, 15 podaj in 8 skokov (met 9 : 22, 3 : 9 za tri, 11 : 14 prosti meti). Na tekmi je ukradel 3, izgubil pa 6 žog.

Celotna prva peterka Dallasa je presegla dvomestno število točk, ob Dončiću pa se je najbolj izkazal Dwight Powell z 22 točkami in 13 skoki. Pri lanskih prvakih je 28 točk dosegel Janis Adetokumbo (10 skokov), 20 jih je prispeval Jrue Holiday.

Milwaukee je kmalu povedel za 10 točk, toda na odmor sta ekipi že odšli s prednostjo Dallasa 57 : 55.

V igri za tretje mesto na zahodu

V zadnji četrtini je Milwaukee znova povedel z 91 : 90, nakar je sledil delni izid 8 : 0 za Dallas, ki te prednosti ni več izpustil. S tem Dallas (49 : 30) ostaja v igri za tretje mesto v zahodni konferenci, ki ga drži moštvo Golden State Warriors (49 : 29). Ponoči ga čaka obračun s Sacramentom. Je pa Dallas povečal prednost pred Utahom (46 : 32) in Denverjem (46 : 32). Ta je že začel tekmo z ekipo Los Angeles Lakers (31 : 46).