Padel tudi Iran, Slovenija upa na finalni turnir

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Riminiju v ligi narodov še naprej zbira zmage. V 12. krogu je zmagala še devetič, tokrat je s 3:1 (-14, 20, 19, 30) premagala neugodni Iran, s tem pa zadržala najmanj četrto mesto, ki še vodi v polfinale.Obračun je močno spominjal na sredinega, ko so Slovenci zaspano začeli obračun proti Avstralcem. Tako so bili v prvem nizu proti visokemu iranskemu bloku povsem nemočni, a ko so rešili težavo z napadom, se je vse obrnilo v njihovo prid.je v napadu povlekel svoje soigralce, kot morata sta začela igrati blokerja, mogoče je manjkal le nekoliko udarnejši servis. A tudi brez njega je Slovenija prišla do uspeha, s katerim še naprej lahko realno računa vsaj na četrto mesto. Sploh zaradi nepričakovanega poraza Srbov, ki so danes z 0:3 klonili proti Argentini.Četozdaj čakajo trije dnevi odmora, zadnji igralni ciklus pa bodo začeli v ponedeljek z obračunom proti ZDA. Do konca rednega dela jih nato čakata še Japonska in Bolgarija.