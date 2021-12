Osvojili so en velik skalp, drugi je ušel

Po nizu porazov in kadrovskih težav so morali košarkarji Cedevite Olimpije in Krke v 11. krogu lige ABA v težki tekmi, saj so se pomerili z vodilnima na lestvici z najbogatejšima proračunoma. Vnaprej so jima morali prepustiti vlogo favorita, ne pa tudi točk. Ljubljančani so v beograjski Areni Štark presenetili z zrelo igro in zmago s 96:89 (71:68, 49:49, 26:27), Novomeščani pa so bili na domačem parketu na pragu senzacije proti Crveni zvezdi. Po porazu s 70:71 (59:42, 35:27, 16:12) so lahko obžalovali, da so v zadnji četrtini zapravili prednost 18 točk.

»Pričakovali smo zahtevno tekmo z vročim vzdušjem in se dobro pripravili. V zadnjih tednih smo bili kar nekajkrat razočarani, zato smo si želeli zmagati. Borili smo se, nadzorovali potek tekme in dobili končnico. Imamo pravo ekipo in v tej sezoni lahko dosežemo še kaj več,« je po uspehu ocenil stožiški kapetan Jaka Blažič, ki kot nekdanji adut Crvene zvezde ni najbolje zapisan pri Partizanovih navijačih. To ga je še dodatno podžgalo k dobri igri in skupaj z Jacobom Pullnom (za tri 5:10) je bil z 19 točkami prvi strelec Ljubljančanov, ob izdatni podpori Yogija Ferrella (15 točk in 6 asistenc) in nekdanjega partizanovca Eda Murića (14) pa tudi arhitekt podviga v Beogradu.

Ljubljančani so sicer večji del tekme zaostajali za gostitelji (največ s 30:38), sčasoma pa so okrepili svoje obrambne vrste in ohranili napadalni ritem. Ko sta jim Blažič in Pullen pred koncem tretje četrtine prinesla vodstvo z 71:67, ga niso več izpustili iz rok, celo povišali so ga na 92:80. Izkazali so se z zelo dobrim kroženjem žoge ter prekosili Partizan pri metih iz igre (48:46), skokih (30:25) in asistencah (23:19), kar jim je prineslo prvi veliki skalp v sezoni.

Damjanović ga je polomil

Krka je v preteklosti že ugnala Crveno zvezdo (nazadnje 20. oktobra 2019 z 79:77), a še nikoli ni bila bliže, da bi jo povsem potolkla. Tokrat je z odlično obrambo obglavila igro Beograjčanov, ki niso pričakovali takšnega odpora zdesetkanih gostiteljev, in nenehno višala svojo prednost. V 32. minuti je znašala celo 60:42, toda izključitev trenerja gostov Dejana Radonjića dve minuti pozneje je bila očitna prelomnica, predvsem zaradi psihološkega učinka na gostujoče košarkarje in tudi na sodnike. Vse bolj utrujeni Novomeščani so izgubili korak, dodatno pa so jih udarile težave z osebnimi napakami, zaradi katerih sta med drugimi morala iz igre njihov najučinkovitejši mož Rok Stipčević (16 točk) in kapetan Luka Lapornik (12).

Crvena zvezda je z nizom 21:2 prevzela vodstvo v pičlih šestih minutah, na koncu pa se je vendarle rešila skozi šivankino uho. Nikola Kalinić ji je s trojko prinesel izenačenje na 70:70, v preostalih petih sekundah pa si je domača zasedba privoščila dve nespametni potezi. Najprej je Temple Gibbs (14 točk) izgubil žogo sekundo pred koncem, trener Dalibor Damjanović pa si je zaradi protesta pri sodnikih prislužil tehnično napako, po kateri je Kalinić zadel zmagoviti prosti met.