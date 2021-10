Osem jih išče bližnjico do Evrope

Danes in jutri bodo odigrali izjemno pomembne tekme četrtfinala slovenskega nogometnega pokala. Četverica zmagovalcev bo namreč prezimila v polfinalu, ki bo vsem preživelim omogočil realne načrte za preboj v evropsko sezono 2022/23. To je lepa ozimnica, ki je ne bi kazalo zavreči brez resnega boja, zato lahko navijači pričakujejo dober nogomet. Naziv derbija četrtfinala pripada dvoboju Olimpije in Kopra v Stožicah, kjer bo na voljo brezplačni vstop na tekmo, toda na igrišču nikomur ne bo nič podarjeno. Trenerja Dino Skender in Zoran Zeljković se dobro zavedata, kaj prinaša pokal vodilnima kluboma 1. SNL. Zmagovalec si bo zagotovil polfinale, ki ga bodo igrali šele 20. aprila, vse dotlej bo imel na voljo ustvarjalni mir.

Olimpiji 550.000 evrov

Znan je bonus, ki ga prinaša pokalna lovorika. Kvalifikacije za Uefino konferenčno ligo, v katerih sodelujejo trije slovenski klubi, temeljijo na jakostnem koeficientu države. Olimpija kot zmagovalka slovenskega pokala je tako letošnjo pot v krstni izvedbi konferenčne lige začela šele v 2. kolu kvalifikacij (Maribor in Domžale v prvem), premagala malteško Birkirkaro in si že zagotovila 550.000 evrov, kolikor znaša nadomestilo za slovo v 3. kolu kvalifikacij. Na takšen scenarij računajo Celje, Mura, Olimpija in Maribor – če bi se jim zalomilo v prvenstvu –, ki po mnenju stavnih hiš uživajo prednost proti Radomljam, Bravu, Kopru in Domžalam. Toda najprej je treba skočiti in nato reči hop, bi rekel Bojan Prašnikar, ki je v bogati trenerski karieri vodil vse štiri omenjene stavniške favorite, nazadnje Ljubljančane leta 2012.

»Vemo, kaj smo storili narobe med sobotno tekmo z Olimpijo na Bonifiki (0:1), vemo tudi, da pokalno tekmovanje omogoča krajšo pot do Evrope, ki je naš cilj v tej sezoni,« je pred tekmo v Stožicah zatrdil trener Kopra, sicer Ljubljančan Zoran Zeljković. Moštvo z Obale gotovo ne bo priteklo na igrišče z belo zastavo, zato se obeta zanimiva tekma. Današnjega slovesa od pokala Pivovarne Union si za nobeno ceno ne sme privoščiti niti nova vodstvena struktura Olimpije, zato bo (finančni) vložek na igrišču še večji, izključene niso niti trojne premije nogometašem!

Šimundža ali Grabić?

Četrtfinale bo res zanimiv, saj vsak par prinaša svojo mikavnost. Celjani se med vsemi najbolje zavedajo omenjene bližnjice do Nyona, saj so slabo začeli v prvenstvu, mir v hiši bi si z zmago zagotovil tudi Murin trener Ante Šimundža. Njegov kolega na klopi Brava Dejan Grabić ima ob sebi izkušene može, ve, da je pred njim urnik tekem, v katerem lahko – po najslabšem scenariju – močno pokvari vtis z uspešnega začetka sezone: Bravo bo danes obiskal Fazanerijo, nato ga po vrsti čakajo Olimpija, Maribor, pot v Sežano in Koper! Maribor? Najbolj bo motiviran njegov trener Radovan Karanović: z morebitno zmago nad Domžalčani bi si dodatno utrdil svoj položaj na klopi vijoličastih, morebiten neuspeh bi pomenil, da na njej najbrž ne bo prezimil.