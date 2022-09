Orli v francoskem kurniku

S sinočnjo tekmo med Škotsko in Ukrajino se je v Glasgowu začel sklepni del letošnje sezone nogometne lige narodov, do torka pa bodo privrženci nogometa lahko uživali še v kar 52 tekmah. Vroče bo na elitni ravni tekmovanja že drevi v skupini A1, kjer si Danci (9 točk) z zmago v Zagrebu nad Hrvaško (7) lahko zagotovijo nastop na zaključnem turnirju.

Sočasno se bodo v Parizu branilci naslova Francozi (2) potegovali zgolj še za obstanek med elito proti Avstriji (4), potem ko so v zadnjih dneh zbor reprezentance v Clairefontainu zaznamovala nova trenja med nogometaši in vodstvom zveze, ki je ob protestu zvezdnika Paris Saint-Germaina Kyliana Mbappéja – ta se spet ni želel fotografirati v sklopu promocijskega dogodka pokrovitelja reprezentance – svojim asom v prihodnje obljubila več svobode in dialoga. »Francija ima dovolj igralcev za tri enajsterice,« je pred obiskom Pariza dejal avstrijski as Marko Arnautović, ki bi se s 103. nastopom za orle izenačil z rekorderjem Andreasom Herzogom. »Če mi ga uspe prehiteti, ne bom dobil nobenih nadnaravnih moči, zato sta zame naslednji tekmi povsem običajni. Kot mlad fant nisem veliko razmišljal, zdaj igram za ekipo,« je še dodal 33-letni član Bologne, čigar talent je večkrat ostal v senci izpadov na in ob zelenicah.

Madžari letijo

V skupini A2 se za prvo mesto pričakovano merita Španija in Portugalska, ki ju ločita dve točki (9:7). Če se bosta sobotni tekmi s Švico in Češko razpletli po pričakovanjih, bo obračun zadnjega kroga v Bragi (27. t. m.) odločal o potniku na zaključni turnir. Madžarska (7), Nemčija (6), Italija (5) in Anglija (2). Takšnega vrstnega reda v skupini smrti A3 seveda ni pričakoval nihče, Madžari bi se na zaključni turnir senzacionalno prebili že z zmago v Leipzigu in remijem med Italijo in Anglijo v Milanu.

Morebiten nov poraz v dvoboju s krvniki iz domačega finala lanskega evropskega prvenstva bi Otočane že poslal v nižji rang tekmovanja še pred ponedeljkovim domačim spopadom z Nemci. Nizozemska, ki je junija s 4:1 ponižala Belgijce v Bruslju, je z 10 točkami na pragu zmage v skupini A4, kjer pa bi lahko Belgija (7) podaljšala negotovost vse do zadnjega kroga, ko bo na sporedu še en sosedski obračun, tokrat v Amsterdamu. Reprezentance se v ligi narodov borijo za čim boljši položaj na žrebu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024 v Nemčiji, najboljšim pa liga narodov zagotavlja tudi igranje v dodatnih kvalifikacijah za EP.