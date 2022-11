Orli prek zvezd do nebes

Dobesedno do zadnjih sekund tekem zadnjega kroga skupinskega dela nogometne lige prvakov ni bilo jasno, kako bodo razdeljene vloge (ne)nosilcev v ponedeljkovem žrebu osmine finala, ki se bo v Nyonu začel ob 12. uri. Potem ko je Tottenham z zadnjim strelom v torek ugnal Marseille in osvojil prvo mesto v skupini D, je bilo podobno dramatično dan pozneje v Torinu in Haifi. Paris Saint-Germain je tudi po zaslugi izjemnega zadetka Kyliana Mbappéja opravil svoj del naloge in premagal Juventus z 2:1, toda visoka zmaga Benfice (6:1) nad Maccabijem je ob popolni izenačenosti na lestvici (točke, razlika v golih …) prinesla 1. mesto in s tem vlogo nosilca orlom iz Lizbone – ti so v skupini H namreč dosegli več golov na gostujočih tekmah, kar je sicer šele kriterij št. 6 za ločevanje na lestvici izenačenih ekip.

»Čestital sem fantom in jim izkazal spoštovanje za ta dosežek. Verjeli so in v zadnjih minutah res dali vse od sebe za ta šesti gol,« je dejal nemški trener Benfice Roger Schmidt. Po zaslugi Lizbončanov je zvezdniški PSG še drugo sezono zapored pristal med nenosilci in bi se lahko vnovič že v osmini finala pomeril denimo z madridskim Realom, ki je bil za pariške zvezdnike usoden v minuli sezoni.

Šešku evropska liga

Real je prvo mesto v skupini F potrdil z visoko domačo zmago nad Celticom (5:1), drugo si je v podobno prepričljivem slogu zagotovil Lepizig s Kevinom Kamplom, ki je v Varšavi s 4:0 razblinil upe ukrajinskega Šahtarja po preboju med 16 najboljših ekip v LP, a bodo varovanci nekdanjega trenerja Celja Igorja Jovičevića evropsko pot nadaljevali v šestnajstini finala evropske lige. Tam je s Salzburgom pristal tudi Benjamin Šeško, ki je vstopil v drugem polčasu in ni mu uspelo vsaj ublažiti poloma na odločilni tekmi skupine F pri AC Milanu (0:4).

Chelsea za prvo mesto ni potreboval niti točke, se pa je z domačo zmago z 2:1 vendarle oddolžil Dinamu za presenetljiv uvodni poraz v Zagrebu. V prvem bobnu bodo žreb pričakali še Bayern, Porto, Napoli in Manchester City, ki je skupinski del sklenil z domačo zmago nad Sevillo (3:1), medtem ko so v drugem bobnu poleg Milana, Leipziga in PSG pristali še Borussia Dortmund, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Inter slovenskega vratarja Samirja Handanovića in Liverpool. Poraženi finalisti minule sezone bi se lahko spet pomerili s svojimi letošnjimi krvniki iz Madrida, s 25-odstotno gotovostjo pa tudi z Bayernom, Benfico in Portom, saj s tremi angleškimi klubi in Napolijem, s katerim so se merili v skupinskem delu tekmovanja, varovanci Jürgna Kloppa ne morejo igrati.