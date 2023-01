Omić nabiral skoke kot hruške

Kdor je od oktobra vsaj z enim očesom spremljal košarkarje Cedevite Olimpije, je lahko predvidel, kako bodo igrali v sobotnem dvoboju s Splitom. Še enkrat so prejeli preveč točk, a z učinkovitim napadom in s krajšim obdobjem zbranosti v zadnji četrtini prišli do zmage s 102:88 ter devetega zaporednega uspeha v ligi ABA. S takšnim pristopom lahko shajajo na regionalni sceni, v evropskem pokalu nikakor ne, o čemer so se prepričali že osemkrat v desetih nastopih.

Split je v Stožicah vodil še v 26. minuti in vstopil v zadnjo četrtino s petimi točkami zaostanka, saj je v prvih treh delih vselej dosegel vsaj 24 točk. Ni pa zdržal vseh 40 minut, domače moštvo je namreč imelo šest strelcev z dvomestnim učinkom, med katerim sta prednjačila Alen Omić z 21 točkami (met iz igre 8:12, prosti meti 5:5) in Yogi Ferrell z 18, celotna zasedba pa se je odlikovala s 53-odstotnim metom za tri točke (16:30) in skakalno prevlado (39:27).

Zanjo je imel največ zaslug Omić s 16 skoki, kar 12 jih je zbral pod tekmečevim obročem in se povzpel na drugo mesto večne lestvice lige ABA. Največ napadalnih skokov (14) doslej je zbral Hrvat Mario Kasun 3. marca 2012 na tekmi med Zagrebom in Radničkim. Tudi prejšnji Omićev najboljši regionalni dosežek v tej prvini je star 11 let, ko je igral za Zlatorog iz Laškega, je proti Hemofarmu zbral 8 skokov v napadu, skupno 17 v 32 minutah. V soboto je 216 cm visoki center igral 26 minut in izkoristil tako dnevni navdih kot dejstvo, da je najvišji košarkar Splita za 11 centimetrov nižji od njega. »Dosegli smo še eno zmago v ligi ABA, a osebno menim, da bi se morali zdaj osredotočiti na evropski pokal. Moramo si priboriti mesto v evropski končnici in prikazati še več energije,« je ocenil 30-letni košarkar in zavračal čestitke za odlično individualno predstavo.

Glasa želel v Stožicah

Cedevita Olimpija je vnovič nastopila brez poškodovanih Marka Radovanovića, Jana Kosija in Zorana Dragića, ki je v petek občutil slabo vest: z igrišč bo odsoten vsaj še tri tedne. Takšnih informacij je trener Jurica Golemac že vajen: »Odigrali smo peto tekmo v 12 dneh in bili deset dni na poti, zato je bilo opazno pomanjkanje energije. V napadu nimamo težav, čutimo pa jih v obrambi, saj zaradi premajhne rotacije košarkarjev ne morem posaditi na klop tistih, ki delajo napake. Ko se fantje zadihajo, začnejo razmišljati, da se bodo spočili v obrambi. In se sproži plaz. Ne smemo se sprenevedati, naša ekipa je odvisna od napada, ni obrambna.«

Ali ne bi ob takšnih razmerah Olimpiji prišel prav dodaten mož, morda Gregor Glas, ki ga je klub posodil Mornarju? »Želel sem si, da bi ostal v Ljubljani. Ko je zapuščal Partizan, je bila naša zunanja linija dokaj popolna, in ko so me vprašali, ali bi Glas pri nas igral, sem odvrnil, da mu ne morem jamčiti minutaže, a naj pride, saj se bo glede na trend verjetno še kdo poškodoval. In res so se stvari začele dogajati,« je pojasnil Golemac. Eduardo Brozovič