Olimpijski spored: še en vrhunec za slovenske smučarske skoke

Tretji dan zimskih olimpijskih iger v Pekingu se po uspehih Slovencev obeta še en vrhunec za slovenske smučarske skoke. Močno slovensko mešano ekipo dveh skakalk in skakalcev malo pred 13. uro čaka začetek tekme mešanih ekip na srednji skakalnici. V ženskem delu ekipe bosta skakali sobotni junakinji, olimpijska prvakinja Urša Bogataj in tretja s posamične tekme Nika Križnar, moški del pa bosta zastopala najboljša z današnje tekme, četrtouvrščeni Peter Prevc in deveti Timi Zajc.

Prvič na letošnjih igrah se bodo za olimpijska odličja merile alpske smučarke, med katerimi bodo tudi vse štiri letos najuspešnejše Slovenke v tehničnih disciplinah - Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar. Prva vožnja bo ob 2.30 po slovenskem času, finalna pa se bo začela ob 7.30. Vmes bodo organizatorji ob petih zjutraj vnovič poskušali izpeljati zaradi premočnega vetra v nedeljo odpovedani moški smuk, kjer bodo nastopili trije Slovenci Miha Hrobat, Boštjan Kline in Nejc Naraločnik.

Slovenski biatlonki Polono in Živo Klemenčič pa ob desetih zjutraj čaka nastop na 15 kilometrov dolgi posamični tekmi.