Olimpijo čaka prenova: po polomu iščejo novega trenerja

Prvo soočenje evropske četverice je že v 3. krogu 1. SNL vzpostavilo razmerja moči. Celjani so po Mariborčanih (2:1) še krepko bolj »pretepli« nogometaše Olimpije (5:0, Mario Kvesić 24., Franko Kovačević 45., 54., Nikita Iosifov 64., Danijel Šturm 71.) in postali prvi favoriti za naslov prvaka, Koprčani so v Ljudskem vrtu (2:2, Patrick Orphe Mbina 31., El Arabi Hilal Soudani 82.; Deni Jurić 18., Kamil Manseri 69.) pokazali, da so kos najboljšim, a nimajo šampionske moči in značaja, Mariborčani pa imajo odlične posameznike, a so šibki, kar zadeva vodenje moštva.

Kolumbijec na vrhu Po treh tekmah je s tremi goli na vrhu lestvice strelcev 23-letni ajdovski Kolumbijec Roger Andretty Murillo Soto, ki je med vsemi igral najmanj minut (123). Le v drugi tekmi je bil v začetni enajsterici, v prvi in tretji pa je bil rezervist. Za njim je kar devet strelcev s po dvema goloma.

Kakšen paradoks, Olimpija je v šampionski sezoni pod taktirko Alberta Riera doživela najhujši poraz v 1. SNL od svoje vrnitve med najboljše leta 2009. Oktobra leta 2022 je bil s 6:1 boljši Bravo. Še prej, v 9. krogu, so takrat vodilnim in stoodstotnim Ljubljančanom prvi poraz prizadejali prav Celjani.

Albertu Rieri se res lahko smeji, ustvarja pravo pošast, kot se je izrazil pred začetkom sezone. FOTO: Blaž Samec

Zdaj je Riera s Celjem skočil na drugo mesto zmagovalcev z najvišjim izidom. Ko je prejel šišensko zaušnico, je Riera le zamahnil z roko ter kratko in jedrnato komentiral: »To je nogomet.« Ni se zmotil, po spodrsljaju sta prišli dve zmagi. Španski trener si je po nedeljski učni uri svojih »z drugega planeta« igralcev še privoščil »zmajčke«. »Saj je zgolj petarda,« jim je hudomušno spustil pod pas na instagramu.

Olimpija je v krizi, ki že nakazuje sezono 2023/24, v kateri si je priigrala prvo uvrstitev v konferenčno ligo, a zdaj deluje raztreseno in izgubljeno tudi na domači fronti. Zeleno-belo vodstvo je že v polnem pogonu in išče rešitve – najbrž le začasne.

Riera prvi, Stojanović drugi

Jorge Simão je že preteklost, odšel bo veliko hitreje kot njegov rojak pred dvema letoma Joao Henriques. Četrtkove tekme 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti albanskemu prvaku Egnatia v Stožicah najbrž ne bo dočakal v vlogi Olimpijinega trenerja. Če bo, bo Olimpija le potrdila, kako globoka je zabredla. Toda Portugalec je le manjši kamenček v zavoženem zeleno-belem mozaiku, v katerem je odpovedala selekcija.

Olimpijini navijači so jezni. FOTO: Voranc Vogel

Prvi selektor, športni direktor, ki se je preveč zanašal na pomembnega moža iz ozadja in ta trenutek najvplivnejšega agenta z območja nekdanje skupne države, je že izgubil šampionsko bitko, v njo ga ne bo vrnil niti čudežni trener, vštevši. Njegove vrnitve si želijo navijači, toda velja jih spomniti, da je Olimpija igralno in igralsko močno nazadovala že spomladi. A s svojo avtoriteto je Realovec znal dokončati delo in temelje, ki jih je postavil minulo jesen. Ko se je Celje še vračalo v Rierove tirnice.

Celjani so v svoji ligi, po potencialu so jim najbližje Mariborčani. Moštvi se razlikujeta po trenerju, Riera pozna SNL in je bil tudi igralec svetovnega razreda, Tugberk Tanrıvermiš je novinec in »šolski« trener. Kakršen je tudi Olimpijin Jorge Simão. Riera s prefinjenim občutkom za ustvarjanje igre, taktične postavitve in brušenje igralcev sestavlja za slovensko ligo šampionsko igro in premočno moštvo, Tanrıvermiš nima Špančevih izkušenj in znanja. Poleg tega je v veliki meri odvisen od podpore prvega moža vijoličnih Acuna Ilıcalıja in dnevne forme najizkušenejših. To ne bo dovolj! Najbolj izkušen med trenerji je Slaviša Stojanović, ki ni tako pogumen ali izviren kot Riera, a mu je najbližje. Ima pa omejitve v denarju in celotni klubski organizaciji.

Liga dveh skupin Pari 4. kroga: Bravo – Aluminij, Koper – Radomlje (oba 9. t. m.), Domžale – Olimpija, Celje – Mura, Primorje – Maribor (vsi 10. t. m.).

Mimo Brava ne gre. Šiškarji so utrdili vlogo petega moštva, ki zna biti za favorizirano četverico nadvse neprijetno. Skupaj igrajo v svoji ligi, v drugi pa preostali, med katerimi sta nekdanja prvaka Mura in Domžale prevzela vlogi glavnih kandidatov za izpad.