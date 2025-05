Olimpijini jagenjčki so v Fazaneriji obmolknili

Olimpija se igra z živci navijačev. V 34. krogu 1. SNL je v Murski Soboti iztržila le neodločen izid in že tretjo tekmo v nizu ni premagala tekmeca. Na gostovanje v Prekmurju je bila sicer daleč od poraza, toda tudi zmaga je bila ob znova neprepričljivi igri zelo oddaljena, čeprav so Ljubljančani od 37. minute imeli igralca več po izključitvi domačega kapetana Kaia Cipota.

V sodnikovem dodatku pa celo dva po drugem rumenem kartonu Faada Sana. V derbiju kroga in generalki za sredin pokalni finale so Koprčani v Celju zaostajali z 0:2, a na koncu prvič v sezoni premagali neposredne tekmece za tretje mesto Celjane. Tretje mesto jim praktično ne more uiti iz rok.

Predložki Olimpijinega bočnega branilca Jorgeja Silve (levo) niso bili dovolj natančni. FOTO: Manca Meglič/mediaspeed

V Fazaneriji je Olimpijine kadrovske težave povečala še poškodba stegenske mišice Raula Florucza v 68. minuti, s čimer se je za najboljšega nogometaša prvenstva in strelca najbrž že končala sezona. Olimpija je prav v zaključnem delu sezone v najslabši formi. S trenerjem in prvim krivcem za bledo podobo Victorjem Sanchezom vred. Španec je poskušal dajati vtis zbranega moža, ki ima vse pod nadzorom. »Takoj se bomo osredotočili na tekmo z Radomljani,« je v Fazaneriji preusmeril pogled v soboto, ko naj bi raztreseni zeleno-beli v Stožicah le potrdili šampionsko zvezdico. Ob klavrni spomladanski podobi, ki jo kažejo, si je ne zaslužijo!

V Prekmurju se je za Olimpijo vse začelo odlično, kljub nezanesljivi igri je prišla do vodstva po darilu 17-letnega domačega vratarja Aljaža Strajnarja, v nadaljevanju pa morda najboljšega posameznika. A ne zaradi številnih obramb, temveč zaradi odličnega prebiranja igre. Pri golu se je zaigral, Estonec Alex Tamm je blokiral njegovo podajo, žoga pa se je odbila v mrežo. Toda Ljubljančani so znova hitro dovolili izenačenje. Krivec je bil Matevž Vidovšek. Pretežni del sezone vratarski junak, ki postaja težava in ne rešitev, je zaplaval v prazno, spretni Dario Vizinger pa je s 13. golom v sezoni ogrozil na lestvici strelcev tudi Florucza.

Trener Celja Albert Riera po porazu proti Kopru ni skrival jeze. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Albert Riera tudi o odhodu Bes, razočaranje ali slovo? »Ne želim biti več del tega cirkusa!« je bil po porazu proti Kopru oster in kritičen celjski trener Albert Riera. Po izgubljeni bitki za tretje mesto je s prstom pokazal na sodnike. Vse skupaj je še začinil s svojo grožnjo o odhodu. »Če bo predsednik Valerij Kolotilo privolil, bom razdrl pogodbo in odšel. Tako ne gre več, saj to daje možnost tekmecem, ki nas na igrišču ne morejo premagati,« je povedal, a z vsemi žavbami namazani Španec je na svoj način že začel priprave za sredin pokalni finale.

Na mišice ne zmorejo

Za Ljubljančane se je mučni del tekme začel z izključitvijo »komolčarja« Kaia Cipota. Čudil se je odločitvi glavnega sodnika Denisa Halilovića, toda njegov udarec s komolcem je bil vse prej kot mirovniški. Prednost igralca več je bila za zeleno-bele breme in ne prednost. Toliko tehničnih napak, preskakovanja igre, neustvarjalnosti in napačnih podaj, si »najboljši« ne morejo privoščiti. Sanchezovo menjavanje igralcev iz tekme v tekmo in igra brez igre le še dopolnjujeta Olimpijino »temo« na igrišču, ki brez Florucza nima niti utrinka svetlobe.

»Pred tekmo smo govorili, da ne želimo delati napak. V zadnjih tekmah smo izgubljali točke zaradi napak in tudi tokrat smo jo storili. Imeli smo dovolj priložnosti za zmago, igrali z igralcem več, veliko smo streljali, a nismo zadeli. V kazenskem prostoru, tako v napadu kot v obrambi, nismo na ustrezni ravni, nismo dovolj ustvarjalni,« je pretiraval o igri in priložnostih Španec, toda prav on je najbolj odgovoren za igro brez domišljije. Ko bi šlo vsaj »na mišice«, a ne gre, ker Olimpija nima silakov in pretepačev. Kot jih je v Fazaneriji imel domači trener Ivan Kurtušić.

Strelski šov Poplatnika Izidi, 34. krog: Mura – Olimpija 1:1 (1776; Vizinger 18.; Tamm 13.; rdeča kartona: Cipot 35., Sana 91., 2RK, oba Mura), Celje – Koper 2:3 (1800; Josifov 9., Sešlar 37.; D. Jurić 43., 11-m, Mittendorfer 48., Mijailović 52.), Bravo – Kalcer Radomlje 4:0 (200, Poplatnik 12., 32., Pečar 40., Ivanšek 45.), Domžale – Nafta, Maribor – Primorje večerni tekmi; vrstni red strelcev: 15 – Florucz (Olimpija), 13 – Vizinger (Mura), 12 – Poplatnik (Bravo), T. Jurić (Koper); pari 35. kroga: Olimpija – Radomlje, Primorje – Mura (oba 17. t. m.), Domžale – Bravo, Nafta – Celje, Koper – Maribor (vsi 18. t. m.).

»Takšne, z veliko energije želim videti igralce,« je Kurtušić na vse pretege hvalil bojevit pristop igralcev. Toda do skrajnosti nabrušeni Sobočani niso igrali, temveč tepli, bili so grobi in dovolj zviti, da so ljubljanski »jagenjčki« obmolknili. Naj jim bo, imeli so igralca manj, a kljub vsemu je nogomet igra in ne mešane borilne veščine.