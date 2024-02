Olimpijina zmaga za razmislek

Olimpija je v 22. krogu 1. SNL svojo nalogo opravila in čaka na današnji odgovor Celja, ki bo ob 15. uri gostilo Rogaško. Po odpovedi tekme med Koprom in Muro bo ob 17.30 mini derbi v Ljudskem vrtu, kjer bodo Mariborčane izzvali nogometaši Brava.

Kako je Olimpija prišla do letošnje druge zmage – v 10. minuti je bil strelec Raul Florucz – in znižanja zaostanka za vodilnimi Celjani, je stvar za resen razmislek. Ne kriva ne dolžna je premagala popolnoma nemočne Domžalčane z 1:0. Nekoč nepredvidljivi derbiji Ljubljanske kotline so zdaj le še v službi forme – odigrati ga je bilo treba.

Vodilna loči sedem točk Vrstni red: Celje 51, Olimpija 44, Koper in Bravo po 33, Maribor (-1) 32, Mura 25, Domžale 23, Aluminij 21, Radomlje 20, Rogaška 15.

Največja ovira tehnično dovršenih zeleno-belih je bilo znova slabo igrišče in ne tekmeci. Še posebej ne takšni, kot so bili brez neposrednega strela na vrata Denisa Pintola Domžalčani, ki na praktičen način izkazujejo slabost pomlajevanja lige »na ukaz«.

Trije porazi z razliko v golih 2:8 in brez minimalnih možnosti za boljši izkupiček, favoriziranje nadarjenih in njihovo nabiranje minut ali izkušenj brez resnega tekmovalnega izziva, to je izkupiček dvakratnih prvakov, ki se spreminjajo v resne kandidate za drugo ligo.

In Olimpija? Zaradi strgane sprednje vezi v desnem kolenu je sezono že končala velika zimska okrepitev Antonio Marin. Zdravljenje hrvaškega aduta bo trajalo več mesecev.