Olimpijina ura resnice: v 9. krogu 1. SNL danes mestni derbi v Stožicah

Po včerajšnjem uvodnem dejanju 9. kroga 1. SNL v Kidričevem med Aluminijem in Mariborom bo najbolj vznemirljiva tekma danes v Stožicah. Mestni derbi za zeleno-bele gostitelje že sodi v kategorijo nujnih zmag, kot bo za oba tekmeca sodila večerna v Domžalah, kjer bodo gostovali Koprčani. V nedeljo bodo najprej igrali v Murski Soboti, zvečer pa še v Ajdovščini, kjer bodo gostovali vodilni Celjani.

Ljubljana: Olimpija – Bravo Big Bang (sodnik Alen Bubek): Za zeleno-bele je najpomembnejša ustavitev nazadovanje. Toda kako? Za trenerja Erwina van de Looija je trenutno sestavljanje igralnega mozaika zahtevnejša naloga, kot je bilo vodenje mlade nizozemske reprezentance ali katerega koli kluba. Neusklajena igralska zasedba ima toliko lukenj, da jih je nemogoče nadomestiti na hitro. Zmedo najbolj ponazarjata najboljša strelca v tej sezoni, napadalec Ivan Durdov in zvezni igralec Diogo Pinto. Oba sta bila pri Victorju Sanchezu rezervista. Njuna dodana vrednost v igri je bolj ali manj nevidna oziroma njun vpliv na boljšo Olimpijino igralno podobo z upanjem o rezultatskem vzponu je minimalen. A kdo od drugih igralcev lahko sploh obrne krivuljo navzgor? Šiškarji precej nihajo, a imajo dovolj igralskih orožij za to, da Olimpiji povzročijo še več gorja.

Foto: Zx

Domžale: Domžale – Koper (Bojan Mertik): Točko za spodbudo so v minulem kolu ujeli Domžalčani proti Bravu. Koprčani so izgubili dve proti Celjanom, slabo voljo pa v jezo spremenili še s pokalnim slovesom. Toda poraz po loteriji strelov z bele točke v Sežani ne sodi v kategorijo presenečenja, ker je Tabor ta trenutek celo boljši od enega ali dveh prvoligašev. Trener Slaviša Stojanović ima bolj pomenljivo težavo v tem, da je na Bonifiki zavladal »biznis« pred športnimi motivi.

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (Dejan Balažic): Vtis v Ljudskem vrtu je bil lep. Ampak to je slaba tolažba, Sobočani morajo začeti zbirati točke, če bodo želeli videti navijače tudi na novi tribuni. Ko ni golov, in ti so zelo redki, je običajno kriva neigra. Trener Ivan Kurtušić ima očitno dobre »strice«, sicer bi že moral oditi. A je tudi res, da Sobočanom manjka kanček sreče. Zdaj jo potrebujejo, ne bo pa lahko, Radomljani so znova dobili krila po veliki zmagi proti Olimpiji.

Prva liga Telemach Celje 8 7 1 0 27:7 22 Maribor 8 4 2 2 16:10 14 Koper 8 4 2 2 15:11 14 Olimpija 8 4 1 3 12:13 13 Aluminij 8 4 1 3 11:13 13 Radomlje 8 4 0 4 11:19 12 Bravo 8 3 2 3 17:14 11 Primorje 8 2 2 4 12:16 8 Mura 8 1 2 5 7:12 5 Domžale 8 0 1 7 6:20 1

Ajdovščina: Primorje – Celje (Aleksandar Matković): Čisti užitek! To je napoved, ne le za ajdovske navijače, temveč za vse severno-primorske, ki še niso pozabili nekdanjih »lepotic« v Ajdovščini in Novi Gorici. Primorje pod taktirko Milana Anđelkovića igra dober nogomet, tudi dovolj atraktivnega. Je pa za Celjane ta tekma pomembnejša, kljub vsemu jih v naslednjem kolu čaka vznemirljiv štajerski derbi. Trener Albert Riera ve, da je treba pred startom konferenčne lige imeti čim večjo prednost.