Olimpijina četrta v nizu

Kdo od prvih favoritov bo plačal davek hudega poletnega ritma tekem na dveh frontah, nepremagljiva Olimpija, prvak v obnovi Celje ali vse bliže turški Maribor? Uvodna tekma 4. kroga 1. SNL bo današnji derbi novincev v Lendavi, zadnja v ponedeljek.

Lendava: Nafta – Primorje eMundia (sobota, sodnik Denis Halilović, 20.15): Četrta tekma za Ajdovce bo bržčas kar odločilna. Še četrti poraz, povrhu proti tekmecu za obstanek, pomeni pripravo za vrnitev v drugoligaško realnost. Lendavčani so eno tekmo za obstanek že obrnili sebi v prid, druga zmaga bi bila dobrodošla za nadaljevanje z manj stresa.

Domžale: Domžale – Olimpija (nedelja, Matej Jug, 17.30): Domžalčanom niti največji čarovniki ne morejo pomagati, saj so zeleno-beli v vzponu že tako odlične forme. Domžalčani in trenerski začetnik v članski konkurenci Erik Merdanović se lahko zanašajo le na krilatico, da je v nogometu mogoče vse.

Celje: Celje – Kalcer Radomlje (Bojan Mertik, 17.30): Evropskih 1:0 ni slabo po vseh peripetijah, toda Celjani hočejo in zmorejo več. Albert Riera je podžigal, zdaj bo moral pomirjati strasti za vrnitev v ustaljen ritem, kar je zmagovanje. Pred njim in igralci je nori teden, najprej pot v Dublin, potem še v Stožice. Evropski poraz še ne bo pomenil evropskega slovesa, ligaški poraz v derbiju pa bi sprožil minirevolucijo.

Maribor: Maribor – Mura (Rade Obrenović, 20.15): Vijolični navijači pričakujejo, da bo Acun Ilicali septembra prinesel novce in srečo. On oziroma njegovi ljudje že opravljajo selekcijo, ki je jasna: slovenskih nadarjenih fantov ne vidijo, prihajajo »talenti« od drugje. Mura kljub trem zmagam na igrišču ni bila tekmec, ki je nasprotnika zasenčila z igro, pač pa jih je z disciplino in taktično dovršenostjo.

Ljubljan: Bravo Kostel – Koper (ponedeljek, David Šmajc, 20.15): Najprej logistika, Bravo je za nekaj časa končal poglavje v Spodnji Šiški, gostitelj bo v Stožicah. Tekma? Težka bo in negotova, Šiškarji so celo močnejši, kot bi želeli priznati in boljši od Koprčanov. Toda Primorci se dvigujejo po znani formuli: najprej obramba. Kaj meni stroka o tem, kako nad Bravo? Naj on vodi igro! Gorazd Nejedly