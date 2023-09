Olimpijin vojak na nasprotnem bregu

Olimpija je na evropski fronti lahko sproščena, na domači ne sme izgubljati točk v primerjavi s tekmeci: med njimi so tudi Koprčani, ki so iz ozadja prodrli v ospredje in postali resni kandidati za naslov, po spodrsljaju Celja proti Aluminiju imajo možnost za skok na vrh, odigrali so dve tekmi manj kot Celjani. Eden od tistih, ki je pomagal zložiti koprski mozaik, je dolgoletni Olimpijin vojak in dežurni gasilec Safet Hadžić. Po skoraj 20 letih bo v današnjem derbiju 10. kroga 1. SNL v Stožicah stal na nasprotni strani.

Nazadnje je bil 54-letni Ljubljančan Olimpijin tekmec takrat, ko se je poslovila od prvoligaškega tekmovanja. »Bil sem trener Ljubljane, ki se je tudi poslavljala z nogometnega zemljevida. Ne moti me, da sem po toliko letih znova na nasprotni strani, ker sem profesionalec,« je spomnil na sezono 2004/05 in pojasnil svojo pripadnost zdajšnji močan koprski adut v strokovni strukturi kluba. Na pomoč ga je poklical predsednik FC Koper Ante Guberac. Poletni del sezone je razkril, da je najbrž čustveno najbolj odzivni med predsedniki povlekel odlično potezo. Hadžić ima sloves odličnega poznavalca SNL, trendov in predvsem pozna igralce, njihov značaj, značilnosti.

Izida 10. kroga: Celje – Aluminij 1:3 (Kvesić; Jagić, Baskera, Jovanović), Rogaška – Bravo 2:0 (Gradišar, Vinogradac), Domžale – Mura (večerna tekma); danes: Maribor – Radomlje (17.30), Olimpija – Koper (20.15). Vrstni red: Celje 20, Koper 16, Olimpija 15, Bravo 14, Maribor 11, Mura 10, Domžale 8, Rogaška 8, Aluminij 7, Radomlje 7.

»Osnova je bila dobra selekcija, natančen skavting in analiza. Vsi, ki smo del športnega ustroja, smo izpolnili predsednikove zahteve. Odlično sodelujemo, v športnem direktorju Ivici Gubercu imam ambicioznega moža, mladega in prepričan sem, da se bo razvil v sodobnega menedžerja, ki ve, kako mora funkcionirati klubski ustroj. Tu je še trener Zoran Zeljković, s katerim odlično sodelujeva. Pred njim je lepa prihodnost,« je poskušal jedrnato opisati stanje predsednikov svetovalec in povezovalec med moštvom in vodstvom.

Telesno močje najmočnejši koprski adut

V podrobnejši analizi koprskega vzpona je Hadžić izpostavil skavting. »Raznolikost igralcev, povezanih v odlično usklajen orkester na igrišču nam zaenkrat daje prav kar se tiče kadrovanja. Kar 17 igralcev je šlo, kar pomeni, da se še nismo uigrali in ujeli vrhunca,« je povedal mož številnih funkcij, ki je odkril največjo odliko moštva.

»Koper je najboljši v državi v telesni moči, usklajenosti fizike z igralčevimi sposobnostmi. Na splošno brez tega optimalnega sožitja v sodobnem nogometu, ki ga narekuje španski model igre, ne gre. Če moštvo nima na voljo telesno močnih igralcev, v Evropi nimaš nikakršnih možnosti. Zato smo iskali igralce s tekaško boljšimi rezultati,« je podrobno opisal formulo za uspeh in uprl pogled v današnji derbi. »Olimpija je nekako v normalnem stanju in je favorit. Toda ne bojimo se je, ona potrebuje dober izid,« Hadžić z optimizmom prihaja v Stožice.