Olimpijin temelj v Lillu za Slovan

Na štadionu Pierre Mauroy v Lillu bo Olimpija danes igrala svojo prvo tekmo v enem od skupinskih del evropskih klubskih tekmovanj. V konferenčni ligi v skupini A zeleno-bele takoj čaka izrazit favorit za prvo mesto Lille. Dvoboj proti francoskemu prvaku iz leta 2021 se bo začel ob 16.30. Glavni sodnik bo Nizozemec Joey Kooij.

Olimpijin ligaški zmagovalni prehod iz poletja v jesen je pomenil nadvse lepo popotnico za evropsko premiero na zanjo edinstvenem odru. Njena evropska pot se je začela obetavno in vrhunec dosegla že v prvem mesecu z zmago proti favoriziranem Ludogorcu, potem pa se je Ljubljančanom ustavilo. Galatasaray in Karabah sta bila premočna tekmeca, zato se poraja naslednje vprašanje: ali bo v razmeroma ugodni skupini resna tekmica, ki se bo potegovala tudi za 2. mesto, ali pa bo »le« sodelovala?

Nekdanji član Lilla in slovenski selektor do 21 let Milenko Aćimović je prepričan, da ima Olimpija idealno priložnost za odmeven izid. A realnost je drugačna, Lille ni ustrezen tekmec za odgovor. Le dve leti sta minili od presenečenja v francoskem prvenstvu, ko je moštvo s severa Francije ob meji z Belgijo senzacionalno za seboj pustilo tudi Paris St. Germain. Potem je prišla manjša kriza, toda eden od najboljših klubov v Franciji ima »know-how«, ki proizvaja odlične igralce.

Tudi Lille ima portugalskega dirigenta

Na začetku prejšnjega desetletja je blestel Belgijec Eden Hazard, na začetku tega eden od najbolj želenih in vrednih napadalcev Nigerijec Victor Osimhen. V kategorijo Lillovih »otrok« odličnjakov sodi tudi Nicolas Pepe, v zdajšnjem moštvu pa ima največjo vrednost najboljši strelec Kanadčan Jonathan David. Vreden je 60 milijonov evrov, skoraj tretjino celotnega moštva, ki je ovrednoten na 207,8 milijona evrov. Le dobro desetino te vrednosti skupaj premorejo preostali trije tekmeci v skupini: Slovan 15,4 milijona €, Olimpija 13,4 milijona € in Klaksvik 2,82 milijona €.

Olimpijin trener Joao Henriques je izbral 24 igralcev za evropsko jesen in med njimi ni štirih tujcev. Pred dvobojem visi le nastop kapetana Timija Maxa Elšnika, ki je izpustil derbi, a je sinoči opravil zadnji trening. Če je minil brez bolečin, bo v zeleno-belem moštvu, ki bo izzvalo domačo enajsterico. Prav tako jo vodi Portugalec. V Evropi že ugledno trenersko ime Paulo Fonseca je pred selitvijo v Francijo vodil Romo, prej Šahtar in v domovini Porto ter Brago.

Zeleno-beli upajo na točko, a zanje bo prva tekma predvsem velika preizkušnja za naslednjo tekmo, odločilno za morebiten podvig in 2. mesto. Čez dva tedna, 5 oktobra, bo v Stožicah gostoval slovaški prvak Slovan.