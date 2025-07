Olimpijin mrk v Kazahstanu: Jorge Simao prevzel odgovornost za poraz

»Poskušal sem storiti vse, da bi kaj spremenil, ampak nam ni uspelo. Mislim, da smo veliko boljša ekipa, kot smo pokazali. En preprost gol bi po mojem mnenju spreobrnil izid. Zanj sem najbolj odgovoren,« je po Kairatovem nokavtu (poraz z 0:2, skupno 1:3) ter slovesu od sanj o ligi prvakov zmogel najti besede Olimpijin trener Jorge Simao.

Celjski novinci so se takoj ujeli z zamislimi Alberta Riere.

Ni (še) »odletel« po igralni mizeriji v Almatiju, ki jo je sprožil »najboljši domačin« in osmoljenec v ljubljanskih vratih Gaj Lubej Fink, a za tarnanje v ljubljanskem taboru nimajo časa. Lahko le pravočasno ukrepajo. Morda tudi s skrajno potezo. V soboto odpirajo ligaško fronto proti Muri v Stožicah, naslednji četrtek v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo gostijo andorskega prvaka Inter. Ta je pošteno namučil romunskega FCSB in prav gotovo dvoboj ne bo igra mačke z mišjo glede na stanje duha in igralno formo zeleno-belih.

Rierov stroj že deluje

Simaova kolega in od konca tedna tudi ligaška tekmeca, trener Celja Albert Riera ter trener Kopra Slaviša Stojanović, sta še zadnje ure pred današnjima povratnima tekmama kvalifikacij za evropsko ligo ter konferenčno ligo v Celju (20.00) in Kopru (19.30) usmerjala misli k bitkama proti Sabahu (3:2) in Željezničarju (1:1).

Pri Olimpiji so na poti v domovino še zbirali vtise in premlevali, kaj je šlo narobe, zakaj in kdo je krivec, v Celju s tem nimajo težav in jih najbrž tudi ne bodo imeli. Rierov občutek za igralce je nad drugimi (junaka v Bakuju sta bila novinca Franko Kovačević in Darko Hrka), zato se je celjski stroj ogrel že v Azerbajdžanu, doma mora le še potrditi nesporno premoč in preboj v 2. krog kvalifikacij za evropsko ligo.

4000 navijačev bo na Bonifiki spremljalo dvoboj Kopra in Željezničarja. 23 tekem je Albert Riera vodil Celjane v evropskih pokalih. 6 strelov in nobenega v vrata Kairata so sprožili zeleno-beli v Almatiju.

»Omejiti moramo število svojih napak. Le zaradi njih so tekmeci prihajali do priložnosti,« je ena od Špančevih želja pred domačo nalogo, ki je lahko tudi pomenljiva. O čemer je razmišljal tudi 43-letni Majorčan, ko je opozoril, da ne zmaga vedno boljši.

V Celju, ne glede na vse, lahko mirno spijo, Riera je trener in strateg hkrati, zaradi njega so igralci boljši in se tudi po 20. letu starosti učijo igrati nogomet ter najbolj osnovnih tehničnih prvin. Česar pri zeleno-belih, kjer v razvoju močno zaostajata »brezglava divjaka« Marko Brest in Dino Kojić, ne poznajo.

Če je bila ljubljanska (ne)igra že ob koncu vladavine Victorja Sancheza vse bolj vidna slabost in v novi dobiva še klavrno nadaljevanje, je celjska igra tudi z novimi možmi všečna in učinkovita.

Koprčani na Bonifiki kot na Grbavici

Lepota v igri ni značilnost Koprčanov in tudi ni z debelo podčrtana v trenerskem življenjepisu Slaviše Stojanovića. Pragmatični Ljubljančan je v Sarajevu trpel ob avt črti, saj so tekmeci valili napad za napadom, a je bil zelo zadovoljen s pristopom, borbenostjo, željo. »Toda moramo biti boljši, zmoremo biti. Šibki smo bili v prehodih, nenatančni pri podajah, izgubljali smo preveč žog in dopuščali preveč predložkov z bočnih položajev. Matematično se enkrat zalomi,« je hkrati pojasnil, v katerih delih lahko dvignejo kakovost igre in število podaj na višjo raven.

Nagrade EL in KL_Kvalifikacije

Pravzaprav Josipu Iličiću in drugim Koprčanom ne preostane drugega, ker se bodo tudi na Bonifiki, kot kaže, počutili kot gostje. »Mislim, da domače igrišče ne bo prednost,« se zaveda številčne podrejenosti domačih navijačev Stojanović.

Bonifika bo razprodana, uradno bo najmanj 4000 navijačev, gostujoča kvota 850 vstopnic je pošla v nekaj minutah. Koprčani bodo še oslabljeni, Ahmed Franck Sidibe in Tomi Jurić sta še na seznamu poškodovanih, še nekaj drugih, ki jih ni želel razkriti Stojanović, se tudi še ni povsem zacelilo.

V Celju bo glavni sodnik Bolgar Dragomir Draganov, v Kopru pa Ciprčan Menelaos Antoniou.

Celjani bodo pred domačimi navijači branili prednost s 3:2 iz prvega dvoboja v Bakuju. FOTO: Blaž Samec