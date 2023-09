Olimpiji se smeji, Maribor je slab

V 8. krogu 1. SNL bo največ pozornosti pripadlo današnjemu največjemu derbiju, že 57. po vrsti med Olimpijo in Mariborom, toda ko gre za šampionske ambicije, bo morda še bolj vznemirljiv nedeljski na Bonifiki, kjer drugi Koper gosti prvo Celje. V Stožicah in v Kopru se bosta dvoboja začela ob 20.15.

Statistika zmag največjega slovenskega derbija je sicer še krepko v prid vijoličnih (21:13), a pri razliki v golih se zeleno-beli bližajo z naglico šampionskih moštev (63:55). Da, tudi razlika v golih (lani so bili Ljubljančani ob treh zmagah in porazu boljši s 5:2) je lahko ena od središčnih tem že dolgo na papirju tako neizenačenega derbija, kot bi naj bil drevišnji. Olimpija je v domala najbolj idealnem trenutku osvežila svojo formo po napornem poletju, ki ji je prinesel evropsko jesen in še bolj uglasila moštvo z zadnjimi novinci, Maribor je ob odmoru utrjeval vezi močno oslabljenega moštva. Trije prvokategorniki zagotovo ne bodo igrali, kapetan Martin Milec, najboljši strelec Arnel Jakupović, pa še en napadalec in tudi še vedno poškodovani alžirski zvezdnik Hilal Soudani. Njegova odsotnost ima zdaj že dva meseca dolgo brado.

Mura prvič z novim trenerjem Pari 8. kroga, danes: Aluminij – Rogaška (15), Mura – Bravo (17.30), Olimpija – Maribor (20.15); nedelja: Kalcer Radomlje – Domžale (15), Koper – Celje (20.15).

Taktika in nepopustljivost

Olimpija je izraziti favorit, trener Joao Henriques ima izključno sladke skrbi. Tudi njegovi Portugalci, ki prevzemajo glavne vajeti igre v svoje roke, so se lahko pošteno osvežili in se nabrusili za najprej veliki derbi, potem pa za evropsko jesen v konferenčni ligi. Ta se bo za zeleno-bele začela že v sredo na najtežjem gostovanju v Lillu. Toda to ne predstavlja težave za Ljubljančane, ki jih mora skrbeti le to, da jeseni ne bi zaključili s prevelikim zaostankom za Celjem, ali morda celo Koprom.

»Pogledali smo se v ogledalo,« je slikovito in s soočenjem o minulem delu derbi napovedal mariborski vratar Ažbe Jug, a tudi priznal, da ima Olimpija premoč v moštvu in posameznikih. Toda, kako lahko oslabljeni lahko pokažejo več? Morda z zbranostjo od prve minute do zadnje? Morda z nespornim mojstrom Josipom Iličićem, za katerega dobre pol ure ali največ polčas ostrejšega ritma predstavlja skoraj sanjski učinek? Morda z mariborskim Portugalcem Ericom Castrom?

»Ob premoru smo krepili moč in taktiko. Verjamem, da smo se ustrezno pripravili in z veliko željo, da krivuljo naših zadnjih predstav obrnemo navzgor. Od igralcev bom zahteval, da v nobenem trenutku ne odnehajo,« je o pripravljenosti moštva povedal trener Damir Krznar. Poraz brez resnejšega odpora bi bil zanj precej boleč, za Maribor bi tudi pomenil, da je naslov dosegljiv le v sanjah.