Olimpija za ligo prvakov!

Še odločen korak naprej, to je Olimpijino vodilo pred današnjo prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov (LP) proti kazahstanskemu izzivalcu Kairatu ob 19. uri v Stožicah. Po dveh zaporednih uvrstitvah v konferenčno ligo (KL) so tekmovalni apetiti porasli, preboj v ligo prvakov je za zeleno-bele cilj najvišje ravni, napredovanje v evropsko ligo (EL) bi pomenil stopničko višje, v konferenčno ligo pa že videno. Povratna tekma bo čez teden dni, 17. t. m., v 4832 kilometrov od Ljubljane oddaljenemu Almatyju.

Poletno kvalifikacijsko popotovanje ima več smeri, prvi pelje proti paradižu, a na tej poti morajo Ljubljančani premagovati šampione. Najprej »azijskega«, potem finskega (KuPS) ali moldavskega (Milsami Orhei), tekmec v 3. krogu kvalifikacij bo v primeru napredovanja znan 21. t. m., v 4., zadnjem krogu pa 4. avgusta.

Novi Olimpijin trener Jorge Simao verjame, da bo Olimpija izločila Kairat. FOTO: Leon Vidic

V primeru poraza v prvem krogu, drugem ali tretjem v kvalifikacijah za LP je preboj v EL dosegljiv le še z zmagami, le poraz v »play-offu« za ligo prvakov pa Olimpijo neposredno pelje v evropsko ligo. Konferenčna liga je tolažilna nagrada, ki Ljubljančanom tako rekoč ne sme uiti iz rok, dosegljiva pa je preko evropske lige ali preko kvalifikacij za KL, ki bi jih začeli najmanj v 3. krogu.

Zmage na igrišču prinašajo bogate denarne nagrade, že izpad na zadnji kvalifikacijski oviri za LP Olimpiji prinaša 4.290.000 evrov, preboj med 36 najboljših klubov in ligaški del tekmovanja pa kar 18.620.000 evrov. Uvrstitev v EL prinaša 3.600.000 evrov, v KL pa 3.190.000 evrov.

1,8 milijona evrov za prenovo igrišča Tudi igrišče v Stožicah, ki je bilo v minulih letih eno od najslabših v Evropi, je za novo sezono dobilo prenovljeno podobo. Projekt prenove igrišča, na katerem bo poleg Olimpije in reprezentance igral tudi drugi ljubljanski prvoligaš Bravo, je stal približno 1,8 milijona evrov.

Brez Matevža Vidovška

Prva Olimpijina tekma bo minila brez enega od najmočnejših adutov vratarja Matevža Vidovška, ki je zaradi poškodbe šele začel trenirati. Pripravljenost drugih, vključno z novinci ni vprašljiva.

Vratar Matevž Vidovšek bo zaradi poškodbe izpustil prvi evropski tekmi. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Pripravljeni smo, opravili smo odlične priprave in vse, kar je treba. Imamo moštveni duh. Vemo, kako zahtevno je to tekmovanje. Treba je biti pameten, doma premagati tekmeca, v goste pa oditi z lepo prednostjo,« je prve vtise dan pred tekmo razkril motor, ki le redko ugasne ali »zakuha«, Agustin Doffo. Argentinec se je dotaknil tudi taktičnih podrobnosti, ki jih je vpeljal novi trener Jorge Simao.

»Veliko smo delali na agresivnosti in kompaktnosti, ko izgubimo žogo ali smo brez nje,« je povedal zvezni igralec in priznal, da prav nič ne čuti pritiska. »Ko igram v Olimpijinem dresu, vedno poskušam dajati vse od sebe,« je še dodal Doffo, preden je svoje načrte razkril tudi trener Jorge Simao.

»To je le ena tekma, trenirali smo in se pripravljali za to, da bomo dali vse od sebe. Le sami sebi lahko naprtimo pritisk, nihče drug,« je bil jasen 48-letni Portugalec, ki ga čaka zahtevna naloga. Predhodnika, rojak Joao Henriques in Španec Victor Sanchez, sta bila uspešna v poletnih misijah. Sanchezova Olimpija je bila lansko poletje tako rekoč sanjska in se je do KL prebila s petimi zmagami in le enim neodločenim izidom ter z razliko v golih 14:2.

Kaj zmore Mitrovski?

Trenerjeva rdeča nit je bila ustvariti močno homogeno moštvo in ne le nekaj posameznikov. Bolj kot to, kaj zmorejo »stare sablje«, bo v ospredju, kaj novega ali boljšega so prinesli novinci. Največ pozornosti bo usmerjeno proti najdražjemu igralcu, Makedoncu Dimitru Mitrovskemu, ki naj bi hitro potisnil v pozabo Raula Florucza.

»Šteje zmaga, šele nato, kako in na kakšen način bomo do nje prišli. Igralci so sprejeli moje zamisli,« je še povedal Simao, ki je prebral tekmece, kot moštvo za slab poldrugi milijon evrov manj vredno, kot je Olimpijino (12,8: 14,1 milijona evrov). »Igrajo drugačen nogomet, predvsem pa imajo za sabo že 16 prvenstvenih tekem,« je še opozoril Simao.

V Stožicah bo nad dvobojem slovenskega in kazahstanskega prvaka bdela grška zasedba z glavnim sodnikom 36-letnim Christosom Vergatisom.