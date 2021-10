Olimpija v Stožicah išče pot na vrh

Nogometašem Olimpije se po pokalnem porazu že danes nasmiha sanjski scenarij, preboj na vrh lestvice. Toda to je lahko tudi račun brez krčmarja, saj bo v 15. kolu 1. SNL njihov izzivalec nadležni mestni tekmec Bravo. Še prej bodo v Sežani gostovali Radomljani, jutrišnja prva tekma bo v Domžalah, druga pa še en derbi v tem kolu v Celju, kjer bo gostovala ranjena Mura. Vrhunec bo ponedeljkov derbi v Ljudskem vrtu: pokalni poraženci bodo poskušali ublažiti bolečine proti vodilnim Koprčanom.

Sežana: CB24 Tabor – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Matej Jug, 14.00): Sežančani so proti Olimpiji in Mariboru nesrečno ostali brez točke, a zaslužili so si vsaj dve. Zdaj upajo, da je prišel trenutek poplačila dolgov. Na roke jim gre tudi naporni pokalni dvoboj gostov. Igralci na stave bi rekli zicer.

Ljubljana: Olimpija – Bravo (Rade Obrenović, 17.00): Kdor bo imel več moči, boljšo dnevno formo, srečo, sodniško pomoč (napako) ... Bravo je morda res v slabem ligaškem ritmu (neodločen izid in dva poraza), toda pokalni podvig v Murski Soboti mu je vrnil zmagovalno miselnost, ki ima v mestnih derbijih zelo pomenljivo statistiko; včeraj je minilo natanko leto dni od zadnje Olimpijine zmage. Trener je bil Dino Skender. Po tem je v naslednjih štirih tekmah zmogla le gol in dve točki. Eno s Skenderjem. Dva poraza z bilanco 0:5 sta boleča, tretji bi ujezil navijače, trenerja in selektorje igralske zasedbe pa bi spodbudil k dopolnjevanju seznama okrepitev in odpisanih. Tretja zaporedna zmaga pod Skenderjevo taktirko prinaša Olimpiji najmanj 48 ur vodilnega položaja.

Domžale: Domžale – Aluminij (nedelja, Nejc Kajtazović, 15.00): Domžalčanom pokalna zaušnica za Mariborčane ne pomeni veliko v ligi. Znanja premorejo več od Kidričanov, a najprej bo treba izhajati iz delovne vneme in motivacijskega naboja. Gostje še čakajo na svojih pet minut sreče, opogumljeni gostitelji so jih ujeli v prejšnjem kolu v Spodnji Šiški.

Celje: Celje – Mura (David Šmajc, 17.00): Le tri točke ločijo zadnja prvaka, ki sta v povsem različnih mentalnih stanjih. Celjani so že v ritmu, v katerem razmišljajo navijaško: tri točke tu, tri tam, in že smo v igri za prvaka. Sobočani pa – vsaka točka manj pomeni slovo od naslova. Simon Sešlar in Ante Šimundža sta prijatelja in nekdanja vijolična soborca v ligi prvakov, zdaj pa trenerska tekmeca. Simon je zelo obetavno začel svoje poglavje in osvojil osem od dvanajstih točk, Ante izgublja potrpljenje, strelci streljajo s praznimi naboji. Pogreša Luko Bobičanca in njegove natančne projektile.

Maribor: Maribor – Koper (ponedeljek, Asmir Sagrković, 20.15): Vijolični so v čakanju na prvo ligaško veliko zmago, proti Olimpiji so osvojili eno točko (od šestih), proti Bravu eno (od treh) in proti vodilnemu Kopru nobene, stopili pa so še na pokalni domžalski olupek. Če bodo še na koprskega, se bodo znova znašli v revolucionarnem položaju. Ne glede na razplet je jasno, da orkester nima glavnega dirigenta na igrišču in na klopi. Najbrž niti še kje drugje.