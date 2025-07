Olimpija v peklu, danes povratna tekma kvalifikacij za ligo prvakov

V daljnem Kazahstanu in od Ljubljane 4832 kilometrov oddaljenem Almatiju bo za slovenskega nogometnega prvaka Olimpijo danes napočil dan D. Ob 17. uri se bo na mestnem stadionu v peklenskih temperaturah (37 stopinj Celzija) začela povratna tekma slovensko-kazahstanskega dvoboja v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov z izenačenim izhodiščem – 1:1. Glavni sodnik bo Italijan Matteo Marchetti.

Pred tednom dni v Stožicah Ljubljančanom ob prvi tekmi v sezoni ni šlo vse po željah, danes si ne smejo več privoščiti slabega, nesrečnega dneva. Slovo proti Kairatu, zahtevnemu tekmecu, ne tudi močnejšemu, bi Olimpiji prinesel nadaljevanje v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo in nemir, napredovanje bi že nakazovalo tretjo zaporedno evropsko jesen in lep denarni izkupiček.

Trener Jorge Simao:je že v Stožicah videl, kako neugoden tekmec je kazahstanski prvak Kairat. FOTO: Voranc Vogel

Po Olimpijinih prvih dveh neuspešnih naskokih na ligo prvakov (2016, 2018) v njeni novejši zgodovini in pod taktirko prvega tujega upravljavca Milana Mandarića – padla je že na prvi oviri, boljša sta bila slovaški Trenčin in azerbajdžanski Qarabag – je tretji (2023) prinesel prvo zmagoslavje. Olimpija je z Nemcem Adamom Deliusom v upravljavski vlogi izločila latvijsko Valmiero z dvema zmagama s po 2:1. Olimpija je tudi edina, ki od slovenskih prvakov v zadnjih devetih ni preskočila prve ovire. Maribor, trikrat, Celje, dvakrat, in Mura so bili uspešni. Toda, pozor! Pred desetimi leti se je Maribor spotaknil na prvi oviri, previsoka je bil takratni kazahstanski prvak Astana.

Podobnosti Olimpijinega moštva izpred dveh let in zdajšnjega so v Portugalcih. Trener, ki je zeleno-bele popeljal v evropsko jesen, je bil Joao Henriques, dva gola od skupno štirih je zabil Portugalec Rui Pedro.

10 let mineva od poraza Mariborčanov v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Astani.

Henriquesov rojak Jorge Simao v Stožicah ni imel veliko razlogov za veselje, toda lahko bi imel še bolj neprijetne priprave za »drugo priložnost«, če rojak Diogo Pinto ne bi preprečil slavja gostov. Kljub rahlim pomislekom je Olimpija že doma pokazala, da ima več znanja in kakovosti za končni uspeh. Podobno je menil tudi eden od članov domačega strokovnega štaba, ki se je analitično lotil prve tekme.

Nagrade Liga prvakov, Kvalifikacije FOTO: Gm

Za prvo tekmovalno tekmo

Za prvo tekmovalno tekmo in več skupnih treningov je bolj moder tudi Simao, morda Olimpijin najšibkejši člen v Stožicah, kjer ga je domači trener Rafael Urazbahtin ukanil. Celo več, neodločen izid in »film« tekme je Urazbahtina opogumil do te mere, da je samozavestno napovedal drugačen (močnejši!?) Kairat pred domačim občinstvom.

Ker je Olimpija že na »tričetrt« poti do res zglednega evropskega moštva na vseh ravneh, je bila tudi za Simaov strokovni štab priprava za najmanj drugih 90 minut bitke toliko bolj natančna. Ljubljančani so se izognili potovalnim zapletom in že v soboto dopotovali v vroči Almati, kjer so imeli dovolj časa za »aklimatizacijo« ter brušenje taktično-tehničnih podrobnosti. Veliko jih je: dobro je, da jim ni treba za vsako ceno loviti gola. Še več upanja vliva več skupnih treningov in predvsem vedenja o nasprotnikih. O tem je jasno govoril tragični junak prvega dvoboja Alex Tamm.

Alex Tamm v Ljubljani ni imel sreče, zabil je gol iz ofsajda in zatresel vratnico. FOTO: Voranc Vogel

»Dovolj časa smo imeli za pripravo na drugo tekmo. Naredili smo podrobno analizo in vemo, kaj moramo izboljšati. V Kazahstan smo prišli dovolj zgodaj za prilagoditev na razmere. Verjamem, da bomo proti Kairatu uspešni, ker smo boljši,« je povedal robustni Estonec, ki v konici napada tako rekoč nima tekmeca.

Izbira trenerjevih najboljših enajstih bo morda tudi odločilna pri tem, na katero stran se bo nagnil jeziček na tehtnici. Skoraj milijon evrov težka okrepitev Dimitar Mitrovski si ne sme privoščiti še ene nevidne tekme.