Ljudski vrt, derbi leta

Marčevska nogometna »norost« bo v 24. krogu 1. SNL jutri na vrhuncu. V Ljudski vrt vodilni zeleno-beli prihajajo s še lepo prednostjo, a s popotnico hudega spodrsljaja, ki je močno dvignil vijolične apetite in jim vrnil upanje o naslovu prvaka.

Evropski junaki Celjani zaokrožujejo krog doma proti Ajdovcem. Po zmagi proti Luganu v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige (1:0, Tamar Svetlin) so na pragu velike senzacije. Danes bodo prve tekme kroga v Ljubljani, Murski Soboti in Domžalah.

Ljubljana: Bravo – Nafta (sodnik Mihael Antić): Matej Poplatnik je izpustil gostovanje v Prekmurju in Bravo letos prvič ni zmagal. Zdaj se šišenski »Gerd Müller« vrača, za Prekmurce iz Lendave je spodbudno le to, da po toči golov pogosto pride strelski mrk. Šiškarji so se sredi tedna v pokalu s sedmimi goli znesli nad nižjeligašem (Čarda).

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (Alen Bubek): Sobočani so le dočakali tekmeca po meri. Trinajst golov so proti Celju in Mariboru prejeli Radomljani. Je napočil trenutek za »bunker«?

Domžale: Domžale – Koper (Bojan Mertik): Koprski selektor Ivica Guberac gre na vse ali nič, stvari je vzel v svoje roke. Začasno. Je odločen in drzen pobalin, kar naj bi manjkalo Oliverju Bogatinovu, toda pot v Evropo ne vodi le z »napenjanjem mišic«. Opogumljenim Domžalčanom znova ustreza vloga avtsajderjev. Ena ali dve presenetljivi zmagi je ne spreminjata.

Maribor: Maribor – Olimpija (David Šmajc): Ljubljančani so Mariborčanom in trenerju Boštjanu Cesarju ponudili priložnost, kakršno v tej sezoni še niso imeli. To so začutili tudi navijači, ki bodo napolnili Ljudski vrt. Toda polne tribune motivirajo tudi zeleno-bele, ki so v Domžalah dobili zaušnico, nokavt jim lahko zadajo le vijolični. Bodo pa Mariborčani morali pokazati več, kot so, ali kar največ, kar so sposobni. In ne le Benjamin Tetteh in El Arabi Soudani. Ljubljanski trener Victor Sanchez dvakrat zapored ne more »zamočiti«, če bo, bo konec idile.

Celje: Celje – Primorje (Dejan Balažič): Kdo bi si mislil, da bodo Celjani prejemali čestitke za odlično obrambno igro? Lugano jih je prisilil v obrambno držo in kar dobro razkril razliko v hitrosti, kar je videl tudi Albert Riera in temu primerno vlekel poteze. Vrnitev v ligaški ritem bo Celjanom vrnila znano napadalno podobo. Le izvajalci bodo drugi, trije, štirje najbolj utrujeni iz evropske bitke bodo počivali.