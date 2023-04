Olimpija utegne dobiti slovensko družbo

Letos je Cedevita Olimpija edina slovenska zasedba v 1. ligi ABA, toda razmerje bi se lahko kmalu spremenilo. Košarkarji moštva Helios Suns so bili prvi v rednem delu 2. regionalne lige in bodo od danes do nedelje gostili zaključni turnir najboljše osmerice v Domžalah, Krka je zasedla drugo mesto. In ob pravljičnem razpletu bi se lahko obe moštvi uvrstili med prvokategornike. Končni zmagovalec bo namreč neposredno napredoval mednje, poraženi finalist pa bo dobil dodatno priložnost v dvoboju do dveh zmag s 13. v 1. ligi ABA.

Sanjski teoriji govori v prid dejstvo, da se slovenski zasedbi kot prvi nosilki F8 ne bosta mogli srečati pred finalom. Toda svojo kakovost bosta morali potrditi v zahtevnih okoliščinah, ki redno spremljajo takšne hitropotezne turnirje. Današnji tekmec Domžalčanov bo Pelister iz Bitole (ob 18. uri), ki so ga decembra premagali z 88:70, toda moštvo iz Severne Makedonije se je nato dodatno okrepilo tako kot večina drugih zasedb. Krka se bo tri ure prej pomerila s Sutjesko iz Nikšića, marca je bilo 88:63 za Novomeščane. Heliosov trener Dejan Jakara ocenjuje: »V rednem delu sezone smo izgubili le eno tekmo in gostimo zaključni turnir, zato nas imajo vsi za favorite. Poleg Krke smo edini, ki vztrajamo pri prvotnem kadru, drugi so pripeljali dva ali celo tri dodatne košarkarje, kar bo nekoliko premešalo karte. Na F8 bomo pogrešali poškodovanega krilnega centra Dennisa Tunstalla, a verjamemo, da lahko osvojimo prvo mesto. Težko delo nas čaka že v četrtfinalu, saj nekoliko divji slog igre, ki ga goji Pelister, ne ustreza nikomur. Kakovost je na naši strani, toda na eni izločilni tekmi je možno marsikaj. Po svoje niti ne vem, kako se bodo odzvali naši fantje.«

Tudi Krka želi med elito

Za razliko od Domžalčanov, ki so nazadnje igrali v 1. ligi ABA v sezoni 2011/12, se želi Krka vrniti med regionalno elito že po eni sezoni. Njen trener Gašper Okorn meni, da ima klub zadosten finančni in kadrovski potencial, čeprav priznava, da je kakovostna razlika med regionalnima ligama velika. Zato bi moral novinec krepko povišati proračun tja do 600.000 evrov.

»Za začetek moramo pozabiti na minule mesece in razmišljati zgolj o Sutjeski, ki je tipična črnogorska ekipa, visoka in čvrsta. Helios je favorit, vsa druga vprašanja so odprta. Če se bo priložnost ponudila nam, jo bomo zgrabili z obema rokama. Na žalost sta naša poškodovana reprezentanta Jurij Macura in Robert Jurković že končala sezono. A ne bomo objokovali izgube, kar imamo, imamo,« pravi Okorn. V imenu prirediteljev je spregovoril Heliosov direktor Matevž Zupančič: »Druga liga ABA je vrhunska platforma za razvoj mladih igralcev, kar je eno izmed poslanstev našega kluba, je odlično organizirano tekmovanje, ki je postalo prepoznavno in tržno zanimivo. Turnirski sistem omogoča presenečenja, a verjamemo, da gremo lahko daleč. Zato resnično upamo, da bo dvorana polna.« Ali kot pravi domžalska županja Renata Kosec: »Domžalčani smo pripravljeni. Navijali bomo za vse, še posebej za naše.«