Olimpija tone vse globlje

Bravo je v 9. kolu 1. SNL še zasolil rane bledim zeleno-belim. Martin Pečar je že v prvem polčasu uprizoril zasuk v Stožicah.
Kapetan Brava Martin Pečar je bil junak derbija v Stožicah. FOTO: NK Bravo
Kapetan Brava Martin Pečar je bil junak derbija v Stožicah. FOTO: NK Bravo
Peter Zalokar
 22. 9. 2025 | 07:35
A+A-

Karma je hudič. Če zamenjaš tri trenerje, ki osvojijo dvojno krono (Bišćan, Riera, Sanchez) in vsako leto prodaš najboljše igralce, boš slejkoprej plačal rezultatski davek.

Olimpija se je že pred koledarsko jesenjo in po četrtini prvenstva morala bolj ali manj sprijazniti z dejstvom, da ne bo ubranila naslova prvaka v 1. SNL. Po šoku pri Radomljah je izgubila tudi ljubljanski derbi proti Bravu. Bolj srečno roko z izbiro trenerja so imeli Mariborčani, Radomir Đalović je v Kidričevem še drugič zmagal in vrgel rokavico vodilnim Celjanom pred štajerskim derbijem.

Olimpija je v prejšnji sezoni pod taktirko Victorja Sancheza osvojila tako prvenstvo kot pokal in igrala v izločilnih bojih konferenčne lige, poleti pa med drugimi izpustila Raula Florucza, Marcela Ratnika, Jorgeja Silvo, Petra Agbo, Davida Sualaheja in Justasa Lasickasa. Sanchezov naslednik Jorge Simão se ni znašel, podobno slabo gre Erwinu van de Looiju.

Bravo je na trenutke imel prebliske

V Stožicah so zeleno-beli sicer začeli dobro, Antonio Marin je že v četrti minuti poskrbel za vodstvo. Žogo je prejel približno 20 metrov od vrat Brava, nato pa preigraval do osrčja kazenskega prostora in matiral Uroša Likarja za 1:0.

Bravo je na trenutke imel prebliske predvsem prek kapetana Martina Pečarja, prav ta pa je v 28. minuti tudi izenačil, ko je spretno unovčil podajo Kenana Toibibouja z leve strani. Pečar je bil tudi mož odločitve, ko je v sodnikovem dodatku prvega polčasa izkoristil nesporazum v domači obrambi. Veljko Jelenković se je poskušal zagraditi ter žogo prepustiti vratarju Matevžu Dajčarju, a jo je Bravov nogometaš preusmeril v mrežo. V drugem polčasu so nezadovoljstvo izrazili Olimpijini navijači z metanjem papirja na igrišče.

5 golov je že v tej sezoni dosegel Martin Pečar.

