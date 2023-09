Olimpija še vedno korak pred Mariborom

Prvi derbi med Olimpijo in Mariborom v tej sezoni ni razočaral. Res pa so lahko veseli predvsem zeleno-beli navijači, saj so Ljubljančani zasluženo premagali Štajerce (2:1), kar je dobro znamenje za Olimpijo pred sredino premiero kluba v Uefini konferenčni ligi.

Olimpija je delovala v derbiju bolje kot Maribor, četudi končni izid ne namiguje na takšno oceno. Še več, vijolični bi lahko v drugem polčasu, ko so vendarle prestavili iz druge v tretjo prestavo, dosegli tudi drugi gol in prišli do točke, toda pod črto si je niso zaslužili in je imel njihov trener Damir Krznar kar prav, ko je rekel, da »nekdo zgoraj, ki vse vidi, ni želel drugačnega scenarija«.

Prva zmaga Rogaške Izidi 8. kroga: Olimpija – Maribor 2:1 (5500; Rui Pedro 34., Ratnik 65.; Laušić 70.), Aluminij – Rogaška 1:2 (400; Skiba 77.; Miljanić 2., Gradišar 14.), Mura – Bravo 1:1 (1500; Jurišić 6.; Štor 79.), Kalcer Radomlje – Domžale 3:1 (800; Krolo 19., Da Cruz 33., Vokić 39.; Topalović 23.), Koper – Celje večerna tekma; pari 9. kola, petek: Domžale – Aluminij (17.30); sobota: Bravo – Olimpija (13), Rogaška – Mura (15), Celje – Kalcer Radomlje (17.30); nedelja: Maribor – Koper (20.15).

»Vesel sem, da smo zabili dva gola, nisem pa vesel, da smo enega prejeli,« je ocenil ljubljanski trener Joao Henriques in zadel bistvo zgodbe. Samo Mura je doslej prejela več golov od Olimpije (15:13), kar razkriva luknjasto obrambo zeleno-belih. Obenem pa Ljubljančani kotirajo na vrhu lestvice po merilu doseženih golov (20).

Ne izžarevajo optimizma

Če drži staro pravilo v športu, bodo sprejeli nogometaši Olimpije v sredo (16.30) strahovito velik izziv na severu Francije. Njihov prvi tekmec v konferenčni ligi bo Lille, klub, ki velja za enega najboljših v Franciji in bo kaznoval sleherno napako slovenskega prvaka. Olimpija tudi po tem ne bo povsem zadihala, saj jo že v nedeljo čaka mestni derbi z Bravom.

»Preverili bomo svežino fantov in nato izbrali enajsterico za Lille. Po koncu tekme v Franciji pa bomo postopek ponovili za tekmo z Bravom,« je zatrdil Henriques, ki je dodal, da bodo morali njegovi aduti v Lillu pokazati 200 odstotkov svojega znanja, ne sto, če bodo želeli izvleči pozitiven rezultat proti klubu, ki na svojem stadionu – ta premore 50.186 sedežev – niso izgubili že 18 zaporednih tekem.

Štajerci so zapustili Stožice na ščitu in gotovo jim v naslednjih dneh ne bo preprosto, kot ne bo preprost niti njihov naslednji izziv – v nedeljo ob 20.15 bodo pod Kalvarijo gostili Koprčane. Bomo videli, kako veliko kalvarijo bodo preživljali po derbiju s Primorci, ta čas namreč ne izžarevajo optimizma.