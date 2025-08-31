1. SNL

Olimpija po zaslugi Urbančiča do zmage na večnem derbiju

Nogometaši Olimpije so premagali Maribor z 1:0.
Fotografija: V Stožicah je bil danes nov večni derbi. FOTO: Matej Družnik
Odpri galerijo
V Stožicah je bil danes nov večni derbi. FOTO: Matej Družnik

STA
31.08.2025 ob 22:21
31.08.2025 ob 22:22
STA
31.08.2025 ob 22:21
31.08.2025 ob 22:22

Poslušajte

Čas branja: 1:07 min.

Nogometaši Olimpije so v 7. krogu Prve lige Telemach premagali Maribor z 1:0 (1:0). Za Olimpijo je v 29. minuti zadel Jošt Urbančič.

Na prvem večnem derbiju sezone sta se merili ekipi, ki v dosedanjem delu lige nista navdušili s svojimi igrami. Če je Olimpijo že vodil novi strateg Erwin van de Looi, pa so pri Mariboru vodenje vijoličnih na derbiju še zaupali začasnemu strategu Radovanu Karanoviću.

FOTO: Matej Druznik
FOTO: Matej Druznik

Na koncu se je kljub precej pesimističnemu vzdušju pred tekmo polnega plena veselila domača zasedba, ki je na obračunih z Mariborčani prekinila niz sedmih tekem brez zmage in ima zdaj 13 točk, osem manj od vodilnega Celja. Na drugi strani pa je Maribor, ki ostaja pri 11 točkah, doživel prvi ligaški poraz po petih tekmah.

Olimpija bo v 8. krogu v soboto, 13. septembra, gostovala pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Muro.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nogomet Maribor Olimpija derbi 1. SNL Slovenija

Priporočamo

Veterinarska ambulanta razkrila, kako hude poškodbe je dobila ustreljena štorklja (FOTO)
Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO
Plavali sta, potem pa šok: za njima je šla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Veterinarska ambulanta razkrila, kako hude poškodbe je dobila ustreljena štorklja (FOTO)
Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO
Plavali sta, potem pa šok: za njima je šla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Datum poroke vpliva na uspeh zakona. Je premier Golob dobro izbral?

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.