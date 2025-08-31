Olimpija po zaslugi Urbančiča do zmage na večnem derbiju

Nogometaši Olimpije so v 7. krogu Prve lige Telemach premagali Maribor z 1:0 (1:0). Za Olimpijo je v 29. minuti zadel Jošt Urbančič.

Na prvem večnem derbiju sezone sta se merili ekipi, ki v dosedanjem delu lige nista navdušili s svojimi igrami. Če je Olimpijo že vodil novi strateg Erwin van de Looi, pa so pri Mariboru vodenje vijoličnih na derbiju še zaupali začasnemu strategu Radovanu Karanoviću.

FOTO: Matej Druznik

Na koncu se je kljub precej pesimističnemu vzdušju pred tekmo polnega plena veselila domača zasedba, ki je na obračunih z Mariborčani prekinila niz sedmih tekem brez zmage in ima zdaj 13 točk, osem manj od vodilnega Celja. Na drugi strani pa je Maribor, ki ostaja pri 11 točkah, doživel prvi ligaški poraz po petih tekmah.

Olimpija bo v 8. krogu v soboto, 13. septembra, gostovala pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Muro.